Maslobojevo skriaudiką į nokdauną pasiuntęs surinamietis – „Glory“ pasaulio čempionas

Aštuonių kovotojų turnyre iki finalo žengę kikboksininkai į ringą žengė tris sykius.

Nors finalas žadėjo apylygę pačiame jėgų žydėjime esančių kovotojų mūšį, tačiau jis tetruko vos 50 sekundžių.

Iš pradžių D. Abena fantastišku smūgiu pargriovė B. Rajabzadehą ant žemės ir buvo skaičiuojamas nokdaunas.

Donegi Abena is the #LHWGRANDPRIX champion!! pic.twitter.com/soWc7Cv4GZ

Netrukus B. Rajabzadehas krito į dar vieną nokdauną. D. Abena toliau tęsė savo atakas ir likus 25 sekundėms teisėjas nutraukė kovą!

D. Abenai tai antras čempionų titulas „Glory“ organizacijoje. Pirmąjį jis buvo iškovojęs 2023 m. vasario 11 d., kai po kontraversiško teisėjo sprendimo įveikė lietuvį Sergejų Maslobojevą. Tuomet medikai sustabdė kovą dėl lietuvio kojoje atsivėrusios žaizdos.

How Donegi Abena managed to seal the deal at the #LHWGRANDPRIX pic.twitter.com/5TYedH8vZs

Vėliau D. Abena diržą prarado Tarikui Khbabezui.

S. Maslobojevas ketvirtfinalyje vos per minutę įveikė 34-erių metų rumuną Bogdaną Stoicą, tačiau pusfinalyje antrajame raunde sulaukė netyčinio smūgio galva į lūpą ir atsivėrus kirstinei žaizdai nebegalėjo tęsti kovos prieš B. Rajabzadehą.

Pasibaigus kovai transliacijoje buvo girdimas S. Maslobojevo pyktis dėl prakirstos lūpos. „Kur aš su tokia lūpa kovosiu?“, – apie atsivėrusią didelę žaizdą lūpoje savo komandos nariui sakė jis.

Maslobojev gets a quick victory as he moves on to the #LHWGRANDPRIX semifinals pic.twitter.com/EzlZJEYZUa