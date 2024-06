Sergejus Maslobojevas nusileido Azerbaidžano žvaigždei: po dvikovos – pasipiktinimas varžovo smūgiu

Visas pagrindines vakaro kovas nuo 21.00 val. stebėkite per „Go3“ televiziją.

Lietuvis kovoja pussunkio svorio kategorijoje (iki 93 kg), kurioje be jo varžosi dar 7 kovotojai, o „Grand Prix“ turnyro nugalėtojas paaiškės tą pačią dieną.

Antrajame pusfinalyje susitiko lietuvis ir azerbaidžianietis B. Rajabdzadehas.

Prieš dvikovą pasigirdo sirgalių baubimas, kai į ringą žengė lietuvis. Nors lietuvių emigrantų Nyderlanduose netrūko, tačiau publikos numylėtiniu akivaizdžiai buvo azerbaidžianietis.

B. Rajabdzadehas.į ringą išėjo su didele energija ir pirmas puolė aktyviai atakuoti lietuvį. Pirmas dvi minutes pavojingiau smūgiavo lietuvio oponentas, o paskutinę minutę kova išsilygino.

Po pirmo raundo visi teisėjai matė B. Rajabzadeho pranašumą, kuris labiau spaudė savo varžovą ir atliko daugiau smūgių.

Antrasis raundas prasidėjo abiejų kovotojų aktyviais veiksmais, o po varžovo smūgio galva S. Maslobojevui buvo prakirsta lūpa ir pasipylė kraujas.

Galiausiai teisėjas nugalėtoju paskelbė azerbaidžianietį, o lietuvis neslėpė nepasitenkinimo dėl neteisėtų varžovo veiksmų ir nešvaraus judesio galva.

Pasibaigus kovai transliacijoje buvo girdimas S. Maslobojevo pyktis dėl prakirstos lūpos.

„Kur aš su tokia lūpa kovosiu?“, – apie atsivėrusią didelę žaizdą lūpoje savo komandos nariui sakė jis.

Galiausiai kovos pranešėjas paskelbė, kad pergalė skiriama B. Rajabdzadehui, nes lietuvis atsisakė kovoti su prakirsta lūpa. Tuo tarpu azijiečio smūgis galva buvo įvardintas kaip netyčinis.

Tas pats oficialiai paskelbta ir po kovos: esą „Glory“ kovų planuotojas Robbie Timmers pranešė, kad daktaras leido S. Maslobojevui tęsti kovą, tačiau jis nenorėjo.

2019 m. Kuvalda įveikė B. Rajabdzadehą Diuseldorfe. Tuomet Azerbaidžiano kovos menų žvaigždei tai buvo debiutas „Glory“ organizacijoje, pirmąkart šioje organizacijoje tuomet kovojo ir S. Kuvalda.

Pirmieji pusfinalyje jėgas aiškinosi T. Khabbezas ir D. Abena.

D. Abena jau įpusėjus raundui privertė T. Khbabezą kristi ant žemės, tačiau nokdaunas nebuvo skaičiuojamas. D. Abena buvo kur kas tikslesnis ir likus 10 sekundžių iki raundo pabaigos po D. Abenos smūgio koja, T. Khbabezas krito ant žemės ir buvo skaičiuojamas nokdaunas. Nors antrojo raundo pradžioje T. Khbabezas stengėsi atakuoti varžovą, tačiau D. Abena toliau labai sėkmingai smūgiavo į koją ir „Glory“ čempionas vėl krito ant žemės.

Galiausiai teisėjas nutraukė kovą ir D. Abena pateko į finalą!

Pirmoje lietuvio kovoje varžovu buvo 34-erių metų rumunas Bogdanas Stoica (58-14, 40 nokautų).

Kova prasidėjo publikai skanduojant „Kuvaldos“ vardą, nes savo interviu sportininkas minėjo, kad jį palaikyti atvyks nemažai emigrantų iš Anglijos, Norvegijos ir Vokietijos.

