Vanagas apie naująjį Dakaro ralio maršrutą: „Bus įvairesnis ir ilgesnis“

Lenktynininkai keliaus nuo Raudonosios jūros paplūdimių iki Arabijos įlankos smėlio Dammame. Šis šalies pervažiavimas iš tiesų bus ištisas turas, nes 14 etapų Dakaro ralio dalyviai iš pradžių keliaus į šiaurės vakarų kalnų regionus, o paskui keliaus į gilius pietryčius ir 3 dienas keliaus per kopas.

„Ralio organizatoriai atsižvelgė į lenktynininkų norus turėti įvairesnį ir ilgesnį Dakaro ralį. Žinoma, šiek tiek gaila, kad jis ir vėl vyks tik vienoje valstybėje – Saudo Arabijoje. Bet ši didelė valstybė tikrai turi dar daug ką pasiūlyti“, – teigė „Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandos lenktynininkas Benediktas Vanagas.

Ilgiausias Dakaras nuo 2014 metų

2023 m. Dakaras išsiskiria savo trukme – 14 etapų ir prologas, kurie sudaro 15 dienų varžybų. Į maršrutą įtraukta 70 proc. naujų specialiųjų etapų. Be to, tai tankiausias ralio formatas per visą šiuolaikinę Dakaro ralio istoriją – didžiosios daugumos specialiųjų etapų ilgis siekia beveik 450 km.

Susisiekimo sektoriai bus trumpesni, o finišo linijos bus arčiau bivuakų, todėl sutrumpės susisiekimo laikas. Iš viso beveik 5 000 kilometrų ilgio specialiųjų etapų, todėl šios varžybos bus ilgiausios nuo 2014 m.

Kaip ir praėjusiais metais, Dakaro ralio direktorius Davidas Castera dar kartą pažadėjo sukurti lenktynininkams iššūkį ir surengti 3 etapus „Empty Quarter“ dykumoje. Tai vieta, kur kopų aukštis gali siekti net iki 500 metrų ir turėtų simbolizuoti prie savo ištakų sugrįžtantį Dakarą.

„Atsimename, kad ir praėjusiais metais buvo žadamas „Empty Quarter“, tačiau tos idėjos ralio metu nebeliko. Stengiamės atsargiai vertinti organizatorių pažadus“, – sakė „Toyota Gazoo Racing Baltics“ komandos pilotas.