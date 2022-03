Valančiūnas vėl pasiuntė žinią pasauliui dėl karo Ukrainoje: „Kažkas daugiau turi būti padaryta“

Ketvirtadienį „Pelicans“ (26/36) namie 125:95 (31:33, 34:28, 31:21, 29:13) sutriuškino Sakramento „Kings“ (23/41), kurios marškinėlius vilki D. Sabonis.

J. Valančiūnas nugalėtojams pelnė 17 taškų (7/12 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir atliko du rezultatyvius perdavimus.

D. Sabonio sąskaitoje – 15 taškų (6/14 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud.), 14 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai.

Tai buvo trečia iš eilės „Pelicans“ pegalė, leidusi dar labiau sutvirtinti poziciją kovoje dėl vietos NBA įkrintamųjų turnyre.

Šiame mače „Pelicans“ žaidėjai pasiuntė nebylią palaikymo žinutę Ukrainai – visi mūvėjo geltonas kojines.

Po mačo žurnalistai apie šį gestą pasiteiravo J. Valančiūno.

„Sunku kalbėti apie rungtynes, nes ten vyksta nenormalūs dalykai. Stengiamės atkreipti kuo daugiau dėmesio – priešas vis dar ten, nekalti žmonės miršta.Visas pasaulis kalba apie sankcijas, pagalbą, maldas. Bet kažkas daugiau turi būti padaryta – karas vis dar tęsiasi. Visas pasaulis turi tai pamatyti. Sunku apie tai kalbėti, bet visas dėmesys turi būti skiriamas Ukrainos žmonėms“, – sakė lietuvis.

Jonas discusses the team's decision to wear yellow socks tonight in support of Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dJgQoOjBGy