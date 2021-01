Valančiūnas paskelbė sirgęs koronavirusu

„Grizzlies“ paskutines savo rungtynes sužaidė sausio 19 d., o nuo to laiko negalėjo žaisti, nes nesurinkdavo pakankamo sveikų žaidėjų skaičiaus.

Vis dėlto pats lietuvis socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jis pats ligi šiol sirgo koronavirusu. Apie aukštaūgio būklę anksčiau oficialiai pranešama nebuvo.

„Pilnai atsigavau po koronaviruso ir pagaliau prisijungiu prie savo komandos. Į San Antonijų!“, – žinute pasidalijo krepšininkas.

Tiesa, dėl sveikatos protokolo lietuvis šiąnakt žaisti dar neturėtų.

Šį sezoną J. Valančiūnas vidutiniškai per mačą pelno 14,4 taško ir atkovoja 10,4 kamuolio.

Recovered from Covid and finally back with my squad! 🤟 Off to San Antonio ✈ @memgrizz pic.twitter.com/n4o7Nww6dr