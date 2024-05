Užtikrintai namuose laimėjusi „Pacers“ užbaigė be lyderio rungtyniavusios „Bucks“ komandos sezoną

Šeštą vietą reguliariajame sezone užėmusi Indianos komanda „Bucks“ serijoje palaužė rezultatu 4-2. Pusfinalyje ji susikaus su Niujorko „Knicks“, kuri dramatiškai seriją laimėjo prieš Filadelfijos „76ers“.

Obi Toppinas nugalėtojams pelnė 21 tašką, T.J. McConnellis pridėjo 20 taškų ir devynis rezultatyvius perdavimus

Tuo tarpu „Bucks“ vėl žaidė be dukart naudingiausio lygos žaidėjo Giannio Antetokounmpo, kuris taip ir negrįžo į aikštę po balandžio 9 d. patirto kairės blauzdos raiščių patempimo.

Damianas Lillardas grįžo po dešiniojo Achilo sausgyslės patempimo ir finišavo su 28 taškais.

TJ McConnell spins into the layup to push the Pacer lead in the 4Q 🌪️



IND advances to the East Semis with a win on TNT pic.twitter.com/daTCDZr8nV

