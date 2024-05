Įtemptose rungtynėse triumfavę „Knicks“ – NBA Rytų konferencijos pusfinalyje

Seriją Niujorko komanda laimėjo 4-2, o pusfinalyje jų laukia Indianos „Pacers“, kuri tokiu pačiu ketvirtfinalio rezultatu pranoko Milvokio „Bucks“. Pirmosios rungtynės vyks pirmadienį Niujorke.

Likus 25,1 sekundės iki įtemptų rungtynių pabaigos Joshas Hartas pataikė lemiamą tritaškį, kurio galiausiai pakako pergalei.

JOSH HART PUTS THE KNICKS AHEAD 114-111 WITH 24 SECONDS LEFT IN THE 4Q 😱🎯



NYK advances to the East Semis with a win on TNT pic.twitter.com/IXRatqtyJy