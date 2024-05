Fantastiškai įsibėgėjusi „Olympiakos“ nepaliko šansų Roko Jokubaičio „Barcelonai“ ir išlygino seriją

Primename, kad Barselonoje komandos pasidalino po pergalę, o Pirėjuje pirmajame mače nugalėjo svečių komanda. Lemiamą mačą komandos sužais Barselonoje.

Rokas Jokubaitis pralaimėjusiems per 12 minučių pelnė 2 taškus (1/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, kartą prasižengė, išprovokavo 2 pražangas ir surinko 0 naudingumo balų.

Ignas Brazdeikis Pirėjo komandoje registruotas nebuvo.

Rungtynių pradžioje dominavo Moustapha Fallas ir pelnė 10 taškų savo komandai, tačiau „Barcelona“ įpusėjus kėliniui išsiveržė į priekį 19:12. Vėliau šeimininkai pademonstravo atkarpą 7:2 ir skirtumas buvo sumažėjęs jau iki vieno metimo (19:21). Pirmojo kėlinio pabaigoje nedidelę persvarą turėjo Katalonijos klubas (23:21).

Visgi antrajame kėlinyje šeimininkai sugrįžo tarsi su naujomis jėgomis ir per 3,5 minutės spurtavo 15:0 (36:23). Vėliau „Barcelona“ ir toliau nerodė gyvybės ženklų ir ketvirčiui perkopus į antrą pusę svečiai buvo pelnę vos 3 taškus (45:26).

Vėliau Barselona pradėjo pelnyti taškus, tačiau vedamas Shaquielle'o McKissico, „Olympiakos“ atstatė pranašumą (53:35).

Spurtą šeimininkai surengė ir trečio kėlinio pradžioje, kai vėl bėgo į priekį 8:0 (61:37). „Barcelona“ ekipai kiek pavyko sumažinti skirtumą (45:61), tačiau šeimininkai neketino atsipalaiduoti ir po Kosto Papanikolaou trijų tritaškių pranašumas šoktelėjo iki 25 taškų (72:47).

Iš duobės „Barca“ nekilo ir paskutiniame kėlinyje. Įsibėgėjus ketvirčiui svečių komanda buvo pelniusi vos tris taškus, o „Olympiakos“ priekyje buvo triuškinamu skirtumu (81:50). Likęs rungtynių laikas tapo tik formalumas.

Olympiacos’s 53 points are the most it has ever scored in the first half of a postseason game 😳🥵



The Reds are up by 16 points at the halftime break! 👀 pic.twitter.com/VuCF8iOmhj