„US Open“ turnyre – baltarusės Arynos Sabalenkos triumfas: po kovos stebėjosi amerikiečių palaikymu

Šiais metais bendras „US Open“ turnyro prizinis fondas buvo rekordinis. Jį sudarė net 75 mln. JAV dolerių, o moterų turnyro nugalėtojai atiteko 3,6 mln. JAV dolerių.

Visos trys skambiausios A. Sabalenkos karjeros pergalės yra pasiektos ant kietos dangos. Ji taip pat šiais ir praėjusiais metais iškovojo „Australian Open“ titulą.

Po kovos baltarusė emocingai krito ant žemės, o vėliau padėkojo gausiai ją palaikiusiai JAV publikai.

„Jūs plodavote man, kai sužaisdavau gerai. Žinoma, tikėjausi, kad labiau džiaugsitės dėl Jessicos. Žinoma, nebūtų normalu, jei labiau džiaugtumėtės dėl manęs, nei dėl jos. Tiek kartų buvau taip arti, kad laimėčiau „US Open“ titulą. Tai visada buvo mano svajonė. Pagaliau gavau šį gražų trofėjų“, – po kovos šypsojosi ji.

30-metei J. Pegula tai buvo pirmas karjeros finalas Didžiojo kirčio turnyre, o prieš tai ji geriausias jos pasiekimas buvo ketvirtfinalio etapai, kuriuose ji buvo pralaimėjusi net 6 kartus iš eilės.

Amerikietė J. Pegula yra kilusi iš Bafalo. Jos tėvams Terry ir Kim priklauso du profesionalūs klubai. NFL rungtyniaujantys „Buffalo Bills“ ir NHL „Buffalo Sabres“. Už antrą vietą amerikietei atiteks 1,8 mln. JAV dolerių.

Spaudos konferencijoje A. Sabalenka kalbėjo apie 2019-aisiais mirusį tėtį. Šiemet sportininkė taip pat išgyveno ir savo mylimojo, buvusio NHL žaidėjo Konstantino Kolcovo mirtį.

„Po to, kai netekau tėčio, mano tikslas visada buvo įrašyti mūsų šeimos vardą į teniso istoriją, – sakė 26-erių baltarusė. – Kiekvieną kartą, kai matau savo pavardę ant trofėjaus, aš taip didžiuojuosi savimi, didžiuojuosi savo šeima, kad jie niekada nemetė mano svajonės ir darė viską, ką galėjo, kad padėtų man iškilti“.

A. Sabalenkos tėvas buvo profesionalus ledo ritulininkas. Jis mirė būdamas 43-ejų nuo meningito sukeltų aplinkybių.

Aryna Sabalenka said beautiful words about her family after winning US Open



“After I lost my father, it was my goal to put our family name in the history of tennis. When I see my name on the trophy I’m proud of my family for not giving up on my dream”🥹



pic.twitter.com/pmsTYipQhA