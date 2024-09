„US Open“ pusfinalyje – supykintas britas ir nuo 2009 metų besitęsusią sausrą nutraukęs Tayloras Fritzas

Pirmieji į kovą stojo 22-ejų britas Jackas Draperis (ATP-25) ir pirma pasaulio raketė italas Jannikas Sinneris.

Dar prieš pusfinalį buvo kalbama, kad britui kol kas pasiekti aukštumų tenise trukdo prastas fizinis pasirengimas ir ištvermės trūkumas ilguose mačuose.

Per 3 val. 4 minutes trukusią kovą britas kelis kartus apsivėmė ir galiausiai 5:7, 6:7 (3:7), 2:6 nusileido J. Sinneriui.

„Esu gana nerimastingas žmogus“, – prisipažino J.Draperis. „Kai tai prisideda prie įtampos aikštelėje, kartais man pasidaro bloga. Iki varžybų nejaučiau jokių sveikatos problemų, tačiau per kovą viskas susikaupė“.

Here is the footage of Jack Draper vommiting. The US humidity really gets you man 😩 pic.twitter.com/3b6fY1BU4L