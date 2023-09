Įspūdinga: 19-metė Gauff pirmą kartą karjeroje triumfavo „Didžiojo kirčio“ turnyre

„Esu šokiruota“, – po mačo sakė C. Gauff. „Jaučiu, kad Dievas siunčia išbandymus ir kančias, o tai viską padaro tik dar saldžiau. Esu dėkinga už šią akimirką ir neturiu jokių žodžių.“

Pirmadienį, paskelbus naujausius WTA reitingus, C.Gauff pakils į trečiąją vietą, tačiau jai svarbiau yra iškovotas pirmasis „Didžiojo kirčio“ serijos titulas gimtojoje šalyje vyksiančiame turnyre.

Po pergalingo taško C. Gauff sulaukė didžiulių, beveik 24 tūkst. sirgalių aplodismentų. Ji jiems parodė širdies ženklą bei nuėjo į tribūnas pas savo tėvus Corey ir Candi. Visi trise jie apsikabino ir šokinėjo ratu.

„Kai apkabinau tėtį, jo nemačiau, bet girdėjau, kaip jis verkė. Niekada gyvenime nemačiau to žmogaus verkiančio. Žinojau, kad mano mama verks nepriklausomai nuo to, laimėsiu aš, ar pralaimėsiu. Tiesą sakant, aš tą akimirką nieko negalvojau. Visą laiką sakiau sau – ar tai realu?“

C. Gauff tapo pirmąja amerikiete paaugle nuo 1999 m. Serenos Williams, laimėjusia „US Open“ turnyrą.

