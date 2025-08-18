Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„US Open“ kvalifikacija: Vilius Gaubas – Jesperas de Jongas (GYVAI)

2025-08-18 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 18:30

Niujorke (JAV) pirmadienį prasideda paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „US Open“ kvalifikacija. Pirmajame rate 20-metis Vilius Gaubas (ATP-163) susitinka su antrąja kvalifikacijos rakete 25-erių olandu Jesperu de Jongu (ATP-80). Mačas prasidės apie 20 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Vilius Gaubas | „Stop“ kadras

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

J. de Jongas šiuo metu demonstruoja geriausius karjeros rezultatus ir ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę poziciją. Vos prieš mėnesį olandas ant grunto pasiekė ATP 250 turnyro Švedijoje finalą. Gerai J. de Jongas žaidžia ir ant kietos dangos, kur gali pasigirti ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje titulu. Tiesa, „US Open“ turnyras iki šiol J. de Jongui yra nesėkmingiausias iš visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Tik jame J. de Jongas dar niekada nėra prasimušęs į pagrindinį vienetų etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Gaubas labiausiai garsėja pergalėmis ant grunto, bet „US Open“ turnyre jo pasiekimai nėra prastesni nei J. de Jongo. Pernai lietuvis Niujorke nugalėjo legendinį prancūzą Richardą Gasquet ir nukeliavo iki paskutinio – trečio – kvalifikacijos rato.

V. Gaubui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jo lauktų britas Johannusas Monday (ATP-231) arba prancūzas Haroldas Mayot (ATP-152). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 27,5 tūkst. JAV dolerių.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

