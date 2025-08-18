„US Open“ kvalifikacija: Vilius Gaubas – Jesperas de Jongas (GYVAI)

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. de Jongas šiuo metu demonstruoja geriausius karjeros rezultatus ir ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę poziciją. Vos prieš mėnesį olandas ant grunto pasiekė ATP 250 turnyro Švedijoje finalą. Gerai J. de Jongas žaidžia ir ant kietos dangos, kur gali pasigirti ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje titulu. Tiesa, „US Open“ turnyras iki šiol J. de Jongui yra nesėkmingiausias iš visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Tik jame J. de Jongas dar niekada nėra prasimušęs į pagrindinį vienetų etapą.
V. Gaubas labiausiai garsėja pergalėmis ant grunto, bet „US Open“ turnyre jo pasiekimai nėra prastesni nei J. de Jongo. Pernai lietuvis Niujorke nugalėjo legendinį prancūzą Richardą Gasquet ir nukeliavo iki paskutinio – trečio – kvalifikacijos rato.
V. Gaubui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jo lauktų britas Johannusas Monday (ATP-231) arba prancūzas Haroldas Mayot (ATP-152). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 27,5 tūkst. JAV dolerių.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
