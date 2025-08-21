Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„US Open“ kvalifikacija: Justina Mikulskytė – Destanee Aiava (GYVAI)

2025-08-21 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 16:40

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinio „Didžiojo kirčio“ serijos „US Open“ teniso turnyro kvalifikacija. Dėl lietaus į ketvirtadienį nukeltame antrajame moterų vienetų kvalifikacijos rate 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-200) susitiks su 25-erių australe Destanee Aiava (WTA-168). Mačas prasidės 18.10 val. Lietuvos laiku, o jo eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.

Justina Mikulskytė | „Stop“ kadras

0

Šios tenisininkės viena prieš kitą anksčiau nebuvo žaidusios.

D. Aiava 2015 m. buvo 49-oji pasaulio jaunių raketė. Tuo tarpu moterų tenise aukščiausiai buvo pakilus iki 147-os reitingo pozicijos (2017 m. rugsėjį).

Australė per karjerą yra laimėjusi 10 profesionalių vienetų turnyrų: visus juos – ITF ture. D. Aiava geriausiai jaučiasi ant kietos dangos, kuri naudojama ir Niujorke. Ant šios dangos australė laimėjo 8 iš 10 karjeros vienetų titulų.

D. Aiava taip pat gali pasigirti tuo, kad 2019 m. WTA 250 turnyre Nyderlanduose 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 nugalėjo pačią Aryną Sabalenką.

D. Aiava 5-ą kartą karjeroje atvyko į „US Open“ turnyrą. Pirmus 3 sykius ji krito kvalifikacijoje, o pernai pirmą kartą prasimušė į pagrindinį etapą, kur nusileido Elenai Rybakinai.

J. Mikulskytė „US Open“ kvalifikacijoje debiutavo tik šiemet. Lietuvė dar nėra patekusi į jokio „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinį etapą, nors šiemet buvo netoli tikslo „Roland Garros“ turnyre, kur pasiekė paskutinį – trečią – kvalifikacijos ratą.

J. Mikulskytei pergalė atneštų 30 WTA vienetų reitingo taškų ir 57,2 tūkst. JAV dolerių, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape ji susitiktų gerą sportinę formą demonstruojančia vokiete Ella Seidel (WTA-105) arba buvusia 73-iąja pasaulio rakete amerikiete Sachia Vickery (WTA-559). Pralaimėjimo atveju lietuvei atitektų 20 WTA vienetų reitingo taškų bei 41,8 tūkst. JAV dolerių.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

