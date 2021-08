„US Open“: ar Novakas Džokovičius taps „Didžiojo kirčio“ turnyrų rekordininku?

Dabar N. Džokovičius, taip pat šveicaras Rogeris Federeris ir ispanas Rafaelis Nadalis savo sąskaitose turi po 20 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionų titulų.Serbui tikslas gali būti pasiekiamas lengviau, nes R. Federeris ir R. Nadalis gydosi traumas ir JAV atvirajame čempionate Niujorke nepasirodys. Dėl šios priežasties nežais ir praėjusių metų „US Open“ nugalėtojas austras Dominicas Thiemas.

Be to, N. Džokovičius gali į teniso istoriją įsirašyti kaip antras žaidėjas, kuris per tą patį sezoną sezoną laimėjo visus keturis „Didžiojo kirčio“ turnyrus – Australijos, Prancūzijos ir JAV atviruosius čempionatus bei Vimbldoną. Šiuolaikinėje teniso eroje, kuri skaičiuojama nuo 1968 metų, kai kartu su mėgėjais pradėjo rungtyniauti profesionalai, iki šiol tai pavyko padaryti tik legendiniam australui Rodui Laverui (1969 m.).

Nors šiose „US Open“ varžybose nedalyvaus keletas pajėgių tenisininkų, aukščiausio lygio žaidėjų netrūks. Kaip rimčiausi N. Džokovičiaus varžovai įvardijami rusas Danilas Medvedevas (2-oji pasaulio raketė), graikas Stefanos Tsitsipas (3), Vokietijos atstovas Alexanderis Zverevas (4). Pastarasis žaidė praėjusių JAV atvirųjų pirmenybių finale, kuriame tik dramatiškoje penkių setų kovoje nusileido D. Thiemui. A. Zverevas praėjusį savaitgalį triumfavo „Masters“ serijos turnyre Sinsinatyje.

„US Open“ pagrindinėse varžybose dalyvaus ir geriausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis (96). Pirmajame rate jo laukia labai rimtas išbandymas – mūšis su argentiniečiu Diego Schwartzmanu (14). Pastarasis pernai buvo 8-oje ATP reitingo vietoje.

Šie žaidėjai tarpusavyje kovos pirmą kartą. Įdomu tai, kad 170 cm ūgio argentinietis yra vienas žemiausių pasaulio tenisininkų. Lietuvio ūgis yra 175 cm.

Nuo 1968 metų daugiausia kartų – po penkis – „US Upen“ čempionais tapo trys žaidėjai: amerikiečiai Jimmy Connorsas, Pete‘as Samprasas ir R. Federeris.

N. Džokovičius Niujorke lygių sau neturėjo tris sykius (2011, 2015, 2018 m.).Serbas pernai ketvirtajame rate, kai žaidė su ispanu Pablo Carreno Busta, buvo diskvalifikuotas. Po pralaimėto taško jis stipriai smūgiavo kamuoliuką ir netyčia pataikė į kaklą linijos teisėjai.

2021 metų vyrų vienetų varžybų čempionas gaus 3 milijonus JAV dolerių. Finalą pralaimėjusiam žaidėjui atiteks 1,5 mln. Pusfinalyje iškritę tenisininkai susižers 800 tūkst. dolerių.

Baltijos šalyse „Eurosport“ tiesiogiai transliuos visus „US Open“ turnyro mačus naujos kartos elevizijos „Go3“ vartotojams, turintiems turinio paslaugą „discovery+“.