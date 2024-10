Uraganas Miltonas niokojo beisbolo klubo „Tampa Bay Rays“ stadiono stogą

Stadiono drobinis stogas buvo visiškai sunaikintas, kai trečiosios kategorijos uraganas pasiekė žemę.

„O Dieve. Mes visi kartu sulaikėme kvėpavimą, kai mūsų reporteris tai užfiksavo. „Tropicana Field“ stogas yra suplėšytas“, – komentavo WFTS meteorologas Jasonas Adamsas, kuris pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip vėjas drasko sunaikintą drobę.

Incidento metu stadionas buvo naudojamas kaip pirmosios pagalbos vieta, kur buvo pastatyta lovų pasiruošimui uragano atstatymo darbams. Laimei, per stogo sunaikinimą niekas nenukentėjo.

Pasak „ABC News“, stadiono stogas buvo pagamintas iš etileno tetrafluoretileno (ETFE) – polimero, kuris yra stipresnis už stiklą, bet daug lengvesnis.

„ABC News“ taip pat pranešė, kad stogo metalinis rėmas nebuvo pažeistas.

OMG. We all had a collected gasp when we saw this from our reporter. The fabric on the roof of Tropicana Field is shredded. #StPete #Milton pic.twitter.com/36UKLO9cK6

The view from our window as we ride out the storm. The roof of Tropicana Field is destroyed by the winds of #HurricaneMilton. Praying for Tampa Bay and all areas affected. Stay safe, everyone pic.twitter.com/uy0aNGMAuJ