Unikalus šeimos tandemas: „Ryto“ sistemoje – nuo 15-os treniruojantis Kadžiulis

Vyrai atskleidė istoriją – kaip pradėti trenerio karjerą nuo labai ankstyvo amžiaus.
Šiuo metu 19-metis J.Kadžiulis pirmąsyk treniruoti ėmė dar būdamas paaugliu. G.Kadžiulis neslėpė už to slypinčios istorijos – sūnus dėl ligos negalėjo žaisti, tad tėvas ėmėsi ieškoti, kaip kompensuoti meilę krepšiniui.
„Jam ilgą laiką buvo neleista žaisti. Gerai pamenu, kai jam buvo gal 10 metų, jis vis klausė, kada galės žaisti, o mes kažkiek meluodavome, jog reikia kažkiek palaukti. Vis tikėjomės, kad jis atsikratys ir pamirš krepšinį.
Aš jį ruošdavau ir pokalbiuose sakydavau: krepšinyje gali būti garsus ne tik kaip žaidėjas. Gali būti treneris, gali būti vadyboje, yra begalė darbų, kur gali būti šalia geriausių pasaulio žaidėjų.
Jokūbui būnant 13–14 metų, sodinau jį prie kompiuterio ir sakydavau: mokykis daryti skautingą. Tu matysi, suprasti, kelsi savo IQ. Jis to nedarydavo, bet sykį atėjo ir pasakė: junk kompiuterį, noriu mokytis“, – pasakojo Gintaras.
„Aš vis tikėdavau, kad galbūt gausis, turėjau vaikišką entuziazmą, nors ir supratau situaciją su liga. Su metais suvokiau, kad nelabai kas gausis, o kai buvo alternatyva likti prie mylimo sporto, tą padariau. Kai dabar manęs paklausia, įdomiau žaisti ar treniruoti, atsakau, kad įdomiau būti dabartiniame amplua“, – pasakojo jaunas treneris.
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