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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Unikalus šeimos tandemas: „Ryto“ sistemoje – nuo 15-os treniruojantis Kadžiulis

2026-09-23 08:17 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 08:17
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Vilniaus „Ryto“ komandos dublerių štabe – antrus metus iš eilės besidarbuojantis unikalus tandemas. Tėvas ir sūnus. Gintaras ir Jokūbas Kadžiuliai.

Unikalus šeimos tandemas: „Ryto“ sistemoje – nuo 15-os treniruojantis Kadžiulis

Vilniaus „Ryto“ komandos dublerių štabe – antrus metus iš eilės besidarbuojantis unikalus tandemas. Tėvas ir sūnus. Gintaras ir Jokūbas Kadžiuliai.

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Vyrai atskleidė istoriją – kaip pradėti trenerio karjerą nuo labai ankstyvo amžiaus.

Šiuo metu 19-metis J.Kadžiulis pirmąsyk treniruoti ėmė dar būdamas paaugliu. G.Kadžiulis neslėpė už to slypinčios istorijos – sūnus dėl ligos negalėjo žaisti, tad tėvas ėmėsi ieškoti, kaip kompensuoti meilę krepšiniui.

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„Jam ilgą laiką buvo neleista žaisti. Gerai pamenu, kai jam buvo gal 10 metų, jis vis klausė, kada galės žaisti, o mes kažkiek meluodavome, jog reikia kažkiek palaukti. Vis tikėjomės, kad jis atsikratys ir pamirš krepšinį.

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Aš jį ruošdavau ir pokalbiuose sakydavau: krepšinyje gali būti garsus ne tik kaip žaidėjas. Gali būti treneris, gali būti vadyboje, yra begalė darbų, kur gali būti šalia geriausių pasaulio žaidėjų.

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Jokūbui būnant 13–14 metų, sodinau jį prie kompiuterio ir sakydavau: mokykis daryti skautingą. Tu matysi, suprasti, kelsi savo IQ. Jis to nedarydavo, bet sykį atėjo ir pasakė: junk kompiuterį, noriu mokytis“, – pasakojo Gintaras.

„Aš vis tikėdavau, kad galbūt gausis, turėjau vaikišką entuziazmą, nors ir supratau situaciją su liga. Su metais suvokiau, kad nelabai kas gausis, o kai buvo alternatyva likti prie mylimo sporto, tą padariau. Kai dabar manęs paklausia, įdomiau žaisti ar treniruoti, atsakau, kad įdomiau būti dabartiniame amplua“, – pasakojo jaunas treneris.

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