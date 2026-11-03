„Unicaja“ su Brazdeikiu ir Lukošiumi iškovojo trečią pergalę Čempionų lygoje ir lieka nepralaimėjusi

Andalūzijos regiono ekipa šį kartą Utenos „Juventus“ grupėje savo aikštėje 99:94 (16:25, 27:18, 32:21, 24:30) palaužė Emilijos Redžo „Reggiana“ (1/2).
I.Brazdeikis nugalėtojams per 15 minučių surinko 7 taškus (2/2 dvit., 0/3 trit., 3/5 baud.), atkovotą kamuolį ir 3 naudingumo balus.
S.Lukošiaus sąskaitoje per 19 minučių buvo 6 taškai (1/1 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), 3 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, klaida ir 10 naudingumo balų.
„Unicaja“ Amine'as Noua surinko 27 taškus, Mattas Thomasas – 20. Svečiams Jaylenas Barfordas sumetė 22 taškus.
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