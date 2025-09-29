Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Ulanovas: apie sugrįžusią poziciją ir išsireikalauti mokantį Masiulį

2025-09-29 16:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-29 16:15

Jau šį antradienį startuoja naujasis Eurolygos sezonas, o Kauno „Žalgiris“ savo kovas stipriausioje Europos krepšinio lygoje pradeda trečiadienį maču su Monako „AS Monaco“ ekipa.

E.Ulanovas apžvelgė laukiantį sezoną (BNS nuotr.)

Jau šį antradienį startuoja naujasis Eurolygos sezonas, o Kauno „Žalgiris“ savo kovas stipriausioje Europos krepšinio lygoje pradeda trečiadienį maču su Monako „AS Monaco“ ekipa.

REKLAMA
0

Komandos kapitonas Edgaras Ulanovas prieš sezono startą akcentavo, kad laiko pasirengimui visai ekipai šiek tiek trūksta.

„Trumpas pasirengimas, mažai laiko. Ne visi prisijungėme tuo pačiu laiko. Turėjome tris rungtynes Lietuvoje, kurios buvo tarsi pasirengimas Eurolygai. Buvo geresnių ir blogesnių momentų, bet kaip ir daugelis Eurolygos komandų dar ieškome savo žaidimo“, – kalbėjo kapitonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eurolygoje bus trys naujos komandos. Apsunkina pasiruošimą?

– Apsunkina, kadangi matome, jog tvarkaraštis vėl kitoks. Pradedame sezoną su dviguba savaite, ko dar nesame turėję. Laukia daug iššūkių ir reikia ruoštis.

REKLAMA
REKLAMA

– Kaip sekasi savo pareigose debiutuojančiam T.Masiuliui?

– Viskas gerai. Kai laimi, o turime tris iš trijų, viskas gerai, bet sezonas sudėtingas. Turime išlikti vieningi ir palaikyti vieni kitus.

REKLAMA

– Turejote puikias rungtynes Klaipėdoje. Kiek tai galima sieti, kad vėl daugiau stumiesi žaisti į „trečią poziciją“?

– Nežinau, gal labiau, kad sistemą geriau žino negu kiti. Gal čia turiu kažkokį pranašumą šiomis dienomis. O dėl pozicijos tai buvau kažkiek pamiršęs, kadangi pernai „trečiu“ beveik nežaidžiau. Šiemet visai smagu ten grįžti, bet būna dienų, kai galvoji, jog geriau „ketvirtu“, būna, kai galvoji, kad geriau „trečiu“. Nenoriu apie tai galvoti, džiaugiuosi, kad galiu padėti komandai ir dar esu svarbus.

REKLAMA
REKLAMA

– Galima sakyti, kad „Žalgiris“ vėl grįžta prie „pranašumų“ krepšinio?

– Iš dalies galima sutikti. Tikrai daug tai akcentuojame. Planas parengiamas tam tikromis atkarpomis kažką atakuoti. Tikrai bus ir tokio krepšinio.

– Vėl dažniau pačiam tenka centruoti. Kiek teko prisiminti šį įgūdį?

– Čia turbūt nepamirštamas dalykas. Tiek metų žaidi, tai sunku pamiršti. Traukia prie to ūselio, tai šį dalyką turbūt esu daugiausiai ištobulinęs. Tai yra pagrindinis mano žaidimo aspektas, tad gerai, kad treneris mato ten pranašumus ir naudą komandai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Su kuo labiausiai siejasi naujas komandos veidas?

– Sunku dar pasakyti, kadangi esame ieškojimų kelyje. Turime didelę rotaciją, o dar grįš Giedraitis. Treneriai dar ieško penketų, situacijų, kas su kuo geriau atrodo. Kitas iššūkis, kaip komandą išlaikyti viename ritme. Daug naujų žaidėjų, rotacijos, tad sunku to išvengti. Rotaciją reiks išnaudoti kuo optimaliau.

REKLAMA

– Kiek liūdna, jog sezoną tenka pradėti be ištikimiausių sirgalių?

– Paprasčiausiai laukiame sugrįžtant. Nemeluosiu, tikrai jaučiasi, nes ir išvykoje žaidėme, tai ir ten jaučiasi. Jie ir išvykoje būna labai gerai girdimi.

– Ar jums pačiam aiškios priežastys to protesto?

– Komandos kiti atstovai daro susitikimus, kalbasi. Aš kiek bendravau, tai iš jų yra maksimali pagarba žaidėjams, mes taip pat jiems jaučiame maksimalią pagarbą. Mes laukiame jų sugrįžtant. Kiek su jais kalbėjau, tai jie irgi patikino, kad žaidėjai su niekuo nesusiję.

REKLAMA

– Ar T.Masiulis ramiausias komandos treneris per jūsų karjerą „Žalgiryje“?

– Sakykime, kad ramus treneris, bet daug skiriame laiko klaidų taisymui, analizei. Jeigu klaidos kartojasi, nesvarbu kokio statuso žaidėjas, labai aiškiai yra išdėstoma, kaip klaidų nekartoti. Gali atrodyti, kad treneris labai ramus, bet kai turime susirinkimus viskas yra aiškiai iškomunikuojama.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Ar daug naujų derinių?

– Labai daug visko žaidžiame panašiai. Šiais laikais dėmesio skiriama akcentams, kokį žaidėją atakuoti ar kaip žaisti prieš konkrečią gynybą, bet patys deriniai visur panašūs.

– Ar skiriasi žaidėjų, kurie žaidė čempionate ir kurie nežaidė, sportinė forma?

– Manau, kad tie, kas žaidė čempionate yra geros formos. Tai nėra problema, jie daug dirbo ir yra pasiruošę. Kitas dalykas, kad vasarą žaidi vieną sistemą, o turi per kelias treniruotes pereiti į kitą sistemą. Sunku pakeisti įpročius.

– Kažkas iš naujokų stebina?

– Kol kas visi matyti, visi žinomi. Stebuklai nevyksta ir visi nori prisidėti prie komandos rezultato.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Masiulis pasirengė Eurolygos startui (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Eurolygai pasirengęs T.Masiulis: visi yra reikalingi ir turi būti pasiruošę
K.Mikalauskas pataikė vieną kertinių metimų (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)
Lemiamu metu jaunuolių patrauktas „Žalgiris“ įveikė „Lietkabelį“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų