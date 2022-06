Ukrainos krepšinio komanda „Prometey“ žais Latvijos–Estijos lygoje ir Europos taurėje, namų rungtynės vyks Rygoje

Ukrainos klubas buvo priimtas į Europos taurės varžybas, o ką tik pasibaigusiame 2021–2022 m. sezone rungtyniavo FIBA Čempionų lygoje.

Tiesa, prasidėjus karui, nors ir buvo persikelta žaisti ir treniruotis į Čekiją, klubas sustabdė savo egzistavimą ir pasitraukė iš FIBA Čempionų lygos kovų.

Kitą sezoną Kamianskės „Prometey“ varžysis Latvijos–Estijos ir Europos taurės lygose, o namų rungtynes žais Rygoje.

🟢WELCOME! The Champions of Ukraine BC “Prometey” will participate in Paf Latvian-Estonian Basketball League.



🔜The club’s application confirms the readiness to fulfill all financial obligations and it is expected that the club will be based in Riga, Latvia. pic.twitter.com/rKSHOB2v6I