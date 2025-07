UFC kovotojas turnyre Abu Dabyje patyrė vieną baisiausių akies traumų organizacijos istorijoje

Preliminarioje turnyro dalyję kovojęs M. Yahya susitiko su du kartus „Dana White’s Contender Series“ dalyvavusiu Stevenu Nguyenu (10-2 MMA, 1-1 UFC).

S. Nguyenas surengė tikrą bokso pamoką ir per kovą net šešis kartus pasiuntė M. Yahya į nokdauną, iš jų net penkis – jau pirmajame raunde. Pagal oficialią UFC statistiką, tai naujas organizacijos rekordas – daugiausia nokdaunų per vieną kovą UFC istorijoje.

S. Nguyeno tempas neslopo nė akimirkai – jis nuolat spaudė varžovą, o po dviejų raundų M. Yahya veidas atrodė tragiškai. Jo akiduobė ištino taip stipriai, kad vaizdas tapo šokiruojantis net užkietėjusiems UFC gerbėjams. Teisėjas Jasonas Herzogas nutraukė kovą po antrojo raundo.

„Aš taip sunkiai dirbau dėl šios akimirkos. Ir ji pagaliau atėjo, – po kovos sakė S. Nguyenas. – Kova nesibaigia, kol teisėjas jos nenutraukia. Į UFC atėjau su rezultatu 0–1, bet sugrįžau ir norėjau pergalės nokautu. Štai kur dabar esame.“

