UFC reitinge neliko Dustino Poirier pavardės: nutrūko įspūdinga serija

Kaip ir buvo galima tikėtis, naujausiame UFC lengvo svorio kategorijos reitinge nebeliko D. Poirier pavardės. Taip buvo pažymėtas jo sprendimas baigti karjerą.

Nuo 2013 m., kai atsirado dabartinė UFC reitingų sistema, D. Poirier buvo vienas stabiliausių organizacijos kovotojų. Per 12 metų 5 mėnesius ir 19 dienų D. Poirier pateko į UFC reitingus net 12 metų 4 mėnesius ir 6 dienas. Per visą šį laikotarpį buvo tik 39 dienos, kai amerikietis nepateko į reitingą – tai nutiko tuo metu, kai D. Poirier iš puslengvio svorio kategorijos perėjo į lengvą svorį.

