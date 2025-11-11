UFC atleidimai: išsiskirta su McGregoro komandos nariu ir fanų mėgstamu kovotoju

Geras Conoro McGregoro bičiulis ir jo komandos draugas K. Crosbie UFC pralaimėjo 3 kovas paeiliui. Tai ir nulėmė jo atleidimą. Pats K. Crosbie šią žinią patvirtino „instagram“ tinkle.
„Apie patekimą į UFC svajojau nuo paauglystės, kai pamačiau turnyro transliaciją per televiziją. Tada pasakiau, kad vieną dieną būsiu ten. Išpildžiau savo svajonę ir nė kiek nesigailiu dėl to, ką man teko ištverti.
Tai yra pats sunkiausias sportas pasaulyje, o UFC turi geriausius visų laikų kovotojus. Didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau, bet apgailestauju dėl to, kad man nepavyko pasirodyti geriau. Toks jau tas gyvenimas ir toks jau tas pasaulinio lygio sportas. Kelionė tęsiasi ir aš esu pasiruošęs naujiems išbandymams. Dėkoju visiems, kurie palaikote mane nuo pirmųjų žingsnių šiame sporte“, – rašė K. Crosbie.
39-erių Ch. Barnettas dėl savo šokio judesių prieš kovas buvo spėjęs tapti vienu iš fanų numylėtinių. Visgi, pastarieji jo pasirodymai narve buvo labai blankūs, o paskutinėje kovoje su Hamdy Abdelwahabu jis narve „pasižymėjo“ tik tuo, kad jam nusmuko šortai ir atidengė jo sėdmenis.
Chris Barnett has been cut from the UFC roster ❌— ACD MMA (@acdmma_) November 11, 2025
That means both Chris Barnett and Hamdy Abdelwahab have been released from the UFC following their fight
There are now around 35 UFC heavyweights left, the lowest amount of fighters of any division pic.twitter.com/TtSVOrKQXn
39-erių K. Holobaugh taip pat, panašu, pasiekė karjeros saulėlydį. UFC amerikietį atleido po 2 pralaimėjimų paeiliui.
