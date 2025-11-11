 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC atleidimai: išsiskirta su McGregoro komandos nariu ir fanų mėgstamu kovotoju

2025-11-11 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 22:25

UFC organizacija pirmadienį pranešė, jog atleido 3 kovotojus – amerikietį Chrisą Barnettą (23-10), airį Kieferį Crosbie (10-6) ir amerikietį Kurtą Holobaugh (21-10).

Kieferis Crosbie ir Conoras McGregoras | Instagram.com nuotr

0

Geras Conoro McGregoro bičiulis ir jo komandos draugas K. Crosbie UFC pralaimėjo 3 kovas paeiliui. Tai ir nulėmė jo atleidimą. Pats K. Crosbie šią žinią patvirtino „instagram“ tinkle.

„Apie patekimą į UFC svajojau nuo paauglystės, kai pamačiau turnyro transliaciją per televiziją. Tada pasakiau, kad vieną dieną būsiu ten. Išpildžiau savo svajonę ir nė kiek nesigailiu dėl to, ką man teko ištverti.

Tai yra pats sunkiausias sportas pasaulyje, o UFC turi geriausius visų laikų kovotojus. Didžiuojuosi tuo, ką pasiekiau, bet apgailestauju dėl to, kad man nepavyko pasirodyti geriau. Toks jau tas gyvenimas ir toks jau tas pasaulinio lygio sportas. Kelionė tęsiasi ir aš esu pasiruošęs naujiems išbandymams. Dėkoju visiems, kurie palaikote mane nuo pirmųjų žingsnių šiame sporte“, – rašė K. Crosbie.

39-erių Ch. Barnettas dėl savo šokio judesių prieš kovas buvo spėjęs tapti vienu iš fanų numylėtinių. Visgi, pastarieji jo pasirodymai narve buvo labai blankūs, o paskutinėje kovoje su Hamdy Abdelwahabu jis narve „pasižymėjo“ tik tuo, kad jam nusmuko šortai ir atidengė jo sėdmenis.

39-erių K. Holobaugh taip pat, panašu, pasiekė karjeros saulėlydį. UFC amerikietį atleido po 2 pralaimėjimų paeiliui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

