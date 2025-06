UFC Atlantos turnyre: Paulo Craigo nelegalus smūgis ir ginčytinas dvikovos finišas be nugalėtojo

Keistas epizodas įvyko likus vos kelioms sekundėms iki pirmojo raundo pabaigos – R. Bellato stovėjo virš P. Craigo ir bandė smūgiuoti iš viršaus. Galiausiai brazilas vėl šoko ant varžovo, o tada P. Craigas paleido smūgį koja į galvą ir nubloškė R. Bellato ant žemės.

Teisėjas Kevinas McDonaldas iš karto sustabdė kovą, patikrinęs R. Bellato būklę. Atrodė aišku, kad sportininkas buvo apsvaigęs ir nesioreantavo po smūgio.

Tačiau vaizdo pakartojimas iškėlė klausimų dėl R. Bellato būklės – matėsi, kad jis dar pažvelgė į teisėją krisdamas atgal ant grindų. Po akimirkos jo akys užsimerkė ir atrodė, kad jis buvo nokautuotas.

Situacija buvo išties neįtikėtina, nes pakartojimai aiškiai parodė, jog R. Bellato kelis tuo metu lietė grindis, vadinasi, P. Craigo smūgis buvo nelegalus. Tačiau teisėjas McDonaldas nusprendė nelaikyti to diskvalifikaciniu veiksmu ir įvardijo smūgį kaip atsitiktinį. Dėl to kova buvo pripažinta be nugalėtojo.

Visgi pakartojimuose matomas R. Bellato pirminis reagavimas sukėlė abejonių, ar jis tikrai buvo nokautuotas dėl to smūgio.

Rodolfo Bellato fake a brutally KO just to try and get a cheap win over Paul Craig.



What a complete embarrassment!!! The UFC needs to cut him immediately pic.twitter.com/wqXx76c9Oo