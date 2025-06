Rose Namajunas iškovojo užtikrintą pergalę prieš Mirandą Maverick UFC Atlantos turnyre

R. Namajunas tai buvo jau penkta kova svorio kategorijoje iki 125 svarų. Joje kovotoja debiutavo 2023 m. rugsėjį, kai pralaimėjo Manon Fiorot, o apskritai per penkias kovas iškovojo tris pergales. Prieš tai R. Namajunas kovojo svorio kategorijoje svorio kategorijoje iki 115 svarų ir du kartus tapo čempione.

R. Namajunas gana užtikrintai laimėjo pirmąjį raundą, o antrajame kovotojos perėjo į parterį, kur R. Namajunas pradžioje turėjo pranašumą ir viršutinę poziciją, o vėliau ir varžovės nugarą. Visgi M. Maverick išsilaisvino ir pati bandė atlikti trikampį rankos laužimą, bet R. Namajunas išsivadavo. Trečiajame raunde R. Namajunas pataikė itin „švarų“ kairės rankos smūgį, po kurio M. Maverick parkrito, tačiau nors R. Namajunas stengėsi užbaigti kovą užpuldama gulinčią varžovę, bet to padaryti nepavyko.

