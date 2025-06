„UFC 317“ turnyre čempionas Alexandre'as Pantoja skausmingu veiksmu nugalėjo Kai Kara-France'ą

Su šia pergale A. Pantoja aplenkė UFC legenda Demetriousą Johnsoną pagal pergales šiame divizione.

Čempionas buvo pranašesnis tiek stovėsenoje, tiek imtynėse, tačiau pergalinga tapo jo pasaulinio lygio brazilų džiu-džitsu technika – parvertęs varžovą ant grindų, jis atliko smaugimą iš nugaros, kuris tapo lemtingas. Suveržus rankas, K. Kara-France’as kentė skausmą, bet buvo priverstas pasiduoti, kitaip būtų praradęs sąmonę. Kova baigėsi trečiajame raunde praėjus 1 min. 55 sek.

