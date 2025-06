Ilia Topuria nokautavo Charlesą Oliveirą ir tapo UFC lengvo svorio kategorijos čempionu

Las Vegase vykusiame turnyre I. Topruai vos per 2 min. 27 sek. nuo kovos pradžios nokautavo buvusį UFC čempioną brazilą Charlesą Oliveirą (35-11, 1 be nugalėtojo) ir užsijuosė laisvąjį lengvo svorio kategorijos čempiono titulą.

REKLAMA

REKLAMA

28-erių dvigubą Sakartvelo ir Ispanijos pilietybes turintis kovotojas tapo vos dešimtuoju sportininku UFC istorijoje, kuriam pavyko iškovoti čempiono diržą dviejose skirtingose svorio kategorijose.

REKLAMA

Kovotojai iškart kovą pradėjo smūgių apsikeitimu – Ch. Oliveira pataikė stiprų kairį smūgį, o I. Topuria atsakė tuo pačiu. Galvų susidūrimas praskėlė Ch. Oliveiros antakį, o brazilas bandė parversti varžovą.

Ch. Oliveira atkakliai ieškojo progų pabaigti kovą skausmingu veiksmu, tačiau I. Topuria vis išslysdavo iš grėsmingų situacijų, grįžo į stovėseną ir pakvietė varžovą stoti akis į akį. Kito apsikeitimo metu I. Topuria paleido kombinaciją, kuri Ch. Oliveirą pasiuntė į nokautą.

REKLAMA

REKLAMA

ILIA TOPURIA JUST KNOCKED OUT CHARLES OLIVEIRA IN ROUND 1!!!



AND NEWWWW!!! #UFC317 pic.twitter.com/bmrNSrucPo — Championship Rounds (@ChampRDS) June 29, 2025

THIS SLOW MO ILIA TOPURIA KO OF CHARLES OLIVEIRA IS WILD AF 🤯

pic.twitter.com/0XzgB2ROTP — fan (@NoodleHairCR7) June 29, 2025

Po kovos Ch. Oliveira atsistojo, apkabino I. Topurią ir pagyrė jį už pasirodymą.

„Aš jau sakiau – atstovauju naująją mišrių kovos menų kartą, – po kovos kalbėjo I. Topuria. – Tai kitas šio žaidimo lygis. Aš tai reprezentuoju. Viską padariau tiksliai pagal planą. „Boom“ – ir šviesos užgeso.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iškart po pergalės I. Topuria nukreipė dėmesį į būsimus pretendentus – paminėjo Paddy Pimblettą ir Armaną Carukijaną. Nors sportine prasme A. Carukijanas yra labiausiai vertas titulo šanso, didžiausią dėmesį tą vakarą prikaustė asmeninis I. Topurios konfliktas su P. Pimblettu, kurį jis net pakvietė į narvą.

REKLAMA

„Šitoje arenoje turim kelis sušiktus bailius, – šaukė I. Topuria. – Yra viena šviesiaplaukė kekšė. Yra vyrukas, kuris, kai reikia kautis, staiga pajunta „skausmą nugaroje“. Kas tik pasiruošęs, aš čia. Klausykit, nemanau, kad Paddy priims iššūkį, bet jei manai, kad esi pasiruošęs – ateik, šviesiaplauke kekše. Atveskit tą kekšę čia.“

Netrukus P. Pimblettas peršoko užtvarą ir įžengė į narvą. Iš pradžių jis pagyrė I. Topurią už atliktą darbą, tačiau netrukus prasidėjo žodinė dvikova.

REKLAMA

„Tai buvo kietas nokautas, – sakė P. Pimblettas. – Bet manęs tu nenokautuosi. Tu žinai, kad negali manęs nokautuoti. Aš nenokautuojamas. Aš tave pribaigsiu, mažyli.“

I. Topuria toliau kalbėjo, kovotojai priartėjo nosimis, o apsauga skubiai įsikišo, kad situacija neperaugtų į fizinį konfliktą.

„Nokautuosiu tave“, – prieš stumdamas P. Pimblettą pasakė I. Topuria.

I. Topuria savo paskutinėse trijose kovose nokautavo tokius varžovus kaip Alexanderį Volkanovskį, M. Holloway ir Ch. Oliveirą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

✅ KO vs. Alexander Volkanovski

✅ KO vs. Max Holloway

✅ KO vs. Charles Oliveira



Ilia Topuria is UNSTOPPABLE. 👑 #UFC317 pic.twitter.com/WfwRVPICco — MMA Orbit (@mma_orbit) June 29, 2025

Visi turnyro rezultatai:

Ilia Topuria nugalėjo Charlesą Oliveirą nokautu – 1 raundas, 2:27

Alexandras Pantoja nugalėjo Kai Kara-France’ą skausmingu veiksmu (smaugimu iš už nugaros) – 3 raundas, 1:55

REKLAMA

Joshua Vanas nugalėjo Brandoną Royvalą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 30–27)

Beneilas Dariushas nugalėjo Renatą Moikano vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28)

Paytonas Talbottas nugalėjo Felipę Limą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28)

Gregory Rodriguesas nugalėjo Jacką Hermanssoną nokautu (smūgiu) – 1 raundas, 4:21

Jose Delgado nugalėjo Hyderį Amilą nokautu (keliu ir smūgiais) – 1 raundas, 0:26

Tracy Cortez nugalėjo Vivianę Araujo vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)

Terrance’as McKinney nugalėjo Viačeslavą Borščiovą skausmingu veiksmu (giljotina) – 1 raundas, 0:55

Jacobe’as Smithas nugalėjo Niką Price’ą skausmingu veiksmu (smaugimu iš už nugaros) – 2 raundas, 4:03

Jhonata Dinizas nugalėjo Alviną Hinesą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28)