Daną White’ą papiktino Pimbletto ir Topurios susitikimas po pagrindinės „UFC 317“ turnyro kovos

Praėjus vos kelioms minutėms po pagrindinės kovos, kurioje Ilia Topuria (17–0 MMA, 9–0 UFC) įsūdingai nugalėjo Charlesą Oliveirą ir iškovojo laisvąjį UFC lengvo svorio kategorijos čempiono diržą, jis susitiko narve su Paddy Pimblettu (23–3 MMA, 7–0 UFC). Tarp jų įvyko spontaniška akistata, kurios metu I. Topuria stumtelėjo varžovą. D. White'as pareiškė, kad toks epizodas nebūtų buvęs leidžiamas, jei jis vis dar būtų buvęs prie narvo.

„Nežinau, kas po velnių jį ten įleido, – spaudos konferencijoje po turnyro žurnalistams sakė D. White'as. – Toks dalykas neturėjo nutikti. Pradėkim nuo to. Aš jau buvau grįžęs į savo kambarį, jei būčiau likęs, to tikrai nebūtų buvę.“

Beje, tai nebuvo vienintelė panaši akistata tą vakarą. Prieš tai vykusioje kovoje į narvą įžengė Joshua Vanas, kuris stojo akis į akį su UFC visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg) čempionu Alexandre'u Pantoja. Pasak D. White'o, šiai akistatai buvo duotas leidimas, o vėliau jis paaiškino skirtumą.

„Vanas yra pagrindinis pretendentas ir aš ką tik pasakiau, kad šios kovos nugalėtojas gaus titulinę kovą, tad akivaizdu, kad gerbėjai irgi to norėjo, – aiškino D. White'as. – Mano problema su Topuria – tai, kad jo žmona ir vaikas buvo narve. Tai nėra kova. Tiesiog... taip neturėjo būti. Mes taip nedarom. Man visiškai vienodai, ar tai smagu žiūrėti, ar ne – to neturėjo būti. Be to, jis laimėjo antrą titulą aukštesnėje svorio kategorijoje. Tas, kas jį (P. Pimblettą, – aut. past.) ten įleido, padarė klaidą.“

Atsižvelgiant į D. White'o komentarus ir į tai, kas vyksta UFC lengvojo svorio divizione, lieka neaišku, ar P. Pimblettas bus kitas varžovas I. Topuriai. Tarp pagrindinių pretendentų minimas Armanas Carukijanas (22–3 MMA, 9–2 UFC), kuris dar penktadienį dalyvavo svėrimų ceremonijoje kaip atsarginis kovotojas titulinei kovai. UFC legenda Justinas Gaethje (26–5 MMA, 9–5 UFC) taip pat yra pareiškęs norą kautis dėl titulo.