UEFA Čempionų lyga: minimalios klubų pergalės ir kontraversiškas baudinys Belgijoje

„Bayern“ pirmavo po Michaelio Olise (45 min.) ir Harry Kane'o (49 min.) įvarčių.

Bet šeimininkai dar įnešė intrigos, kai Daizena Maeda 75-ąją minutę pirmasis suskubo prie atšokusio kamuolio ir rezultatą sušvelnino.

Visgi, per likusį laiką daugiau įvarčių nebuvo pelnyta ir Miuncheno klubas šventė pergalę.

Daug diskusijų sukėlė mačas Belgijoje tarp vietos „Club Brugge“ ir „Atalanta“ ekipų, kuriame šeimininkai šventė dramatišką pergalę rezultatu 2:1.

„Club Brugge“ pergalę išplėšė jau per teisėjo pridėtą laiką, kai realizavo 11 metrų baudinį, sukėlusį daug diskusijų.

„Didžiausia problema yra tai, kad užkrečiame visą futbolą, kuris juda visiškai priešinga kryptimi nei šio sporto esmė. Kiekvienas turi vis kitokią nuomonę apie pražangas.

Tikroji šių dienų futbolo tragedija – kontaktų problema. Dauguma žaidėjų dabar griūva ir rėkia, norėdami kažką išpešti. Futbolas keičiasi į kažką, kas jau nebėra pats futbolas. Aš jau nebesuprantu šio žaidimo taisyklių“, – po rungtynių piktai sakė „Atalanta“ treneris Gianas Piero Gasperini.

