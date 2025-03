UCI treko Tautų taurė keičia pavadinimą: naujas etapas dviračių sporte

REKLAMA

Prieš prasidedant naujam olimpiniam ciklui, kurio kulminacija įvyks 2028-ųjų Los Andželo olimpinėse žaidynėse, Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI), bendradarbiaudama su „Warner Bros. Discovery“ – UCI treko čempionų lygos organizatoriumi – nusprendė keisti vaidmenį, populiarinant dviračių treko sportą.

Šiame kontekste nuo 2026 m. UCI treko Tautų taurė bus pervadinta į UCI treko pasaulio taurę (angl. UCI Track World Cup). Šios prestižinės varžybos taps pagrindine atrankos platforma į UCI treko pasaulio čempionatą bei olimpines dviračių treko rungtis. Seriją sudarys trys etapai, o programa apims tiek olimpines rungtis, tiek žiūrovų mėgstamas ir emocijų kupinas eliminavimo lenktynes.

Įsipareigojimas populiarinti dviračių treko sportą

„Warner Bros. Discovery“ pasitelks savo išplėtotą tinklą, kad užtikrintų didelį UCI treko pasaulio taurės matomumą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje per televiziją, socialinius tinklus ir skaitmenines platformas. Be to, bendrovė pasinaudos plačiu partnerių ir nemokamų transliuotojų tinklu visoje Europoje. Teritorijose, kuriose „Warner Bros. Discovery“ neorganizuos transliacijų, renginį bus galima stebėti tiesiogiai UCI „YouTube“ kanale, atsižvelgiant į galimus geografinius apribojimus. Varžybų naujienos taip pat bus skelbiamos visuose UCI socialiniuose tinkluose.

Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (UCI) prezidentas Davidas Lappartientas teigia: „Visų pirma, norėčiau padėkoti „Warner Bros. Discovery“ komandai už ketverius metus trukusį indėlį organizuojant ir populiarinant UCI treko čempionų lygą. Šis projektas padėjo dviračių sportui pasiekti naujas aukštumas. Džiaugiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas tęsiasi – per ateinančius trejus metus sutelksime dėmesį į UCI treko pasaulio taurės transliacijas. Esu įsitikinęs, kad tai dar labiau išaugins šios sporto šakos populiarumą, vedant link 2028 m. Los Andželo olimpinių žaidynių.“

„Treko dviračių sportas – įspūdingas reginys ir žvelgdami į 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes džiaugiamės galėdami tęsti partnerystę su UCI. Pirmą kartą transliuosime UCI treko pasaulio taurę – pasaulinio lygio vyrų ir moterų varžybas velodromuose. Tai papildys mūsų neprilygstamą plento ir kalnų dviračių turinį, kurį stebi milijonai gerbėjų visame pasaulyje“, – priduria „Warner Bros. Discovery Sports Europe“ dviračių sporto renginių viceprezidentas Chrisas Ballas.

Tarptautinė dviračių sporto sąjunga (UCI) kviečia teikti paraiškas 2026 m., 2027 m. ir 2028 m. UCI treko pasaulio taurės etapų organizavimui. Susidomėję organizatoriai kviečiami susisiekti el. paštu [email protected]. Varžybų tvarkaraštis bus paskelbtas, patvirtinus UCI valdybai.

Apie „Warner Bros. Discovery“:

„Warner Bros. Discovery“ („Nasdaq“: WBD) yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, užsiimanti aukštos kokybės televizijos serialų ir filmų kūrimu bei jų transliavimu televizijoje, interneto platformose ir kine. Bendrovės prekės ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų – „Discovery Channel“, „discovery+“, CNN, DC, „Eurosport“, HBO, „Max“, HGTV, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, TLC, „Magnolia Network“, TNT, TBS, „truTV“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Film Group“, „Warner Bros. Television Group“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“ ir kiti. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.wbd.com.