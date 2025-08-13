Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

U16 ketvirtfinalis: Lietuva – Ispanija (tiesioginė transliacija)

2025-08-13 14:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 14:31

Europos U16 čempionato ketvirtfinalyje šiandien Lietuvos rinktinė susitinka su Ispanijos bendraamžiais.

Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė | FIBA nuotr.

Europos U16 čempionato ketvirtfinalyje šiandien Lietuvos rinktinė susitinka su Ispanijos bendraamžiais.

0

Šios dvikovos nugalėtojas pusfinalyje susitiks su Prancūzijos ir Italijos poros laimėtoja.

Lietuviai aštuntfinalyje eliminavo šveicarus, o ispanai susitvarkė su rumunais. Mūsiškių varžovai šiose pirmenybėse dar nei karto nepralaimėjo.

Rungtynės prasidės 15:00 val. ir transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.

