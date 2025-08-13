U16 ketvirtfinalis: Lietuva – Ispanija (74:66, po 3 kėl., tiesioginė transliacija)

Šios dvikovos nugalėtojas pusfinalyje susitiks su Prancūzijos ir Italijos poros laimėtoja.
Lietuviai aštuntfinalyje eliminavo šveicarus, o ispanai susitvarkė su rumunais. Mūsiškių varžovai šiose pirmenybėse dar nei karto nepralaimėjo.
Rungtynės prasidės 15:00 val. ir transliaciją galėsite stebėti Sportas.lt portale.
Lietuviai pirmavo 17:16, tačiau ispanai spurtavo 12:2 ir atitrūko – 28:19. Kėlinio pabaigoje mūsiškiai priartėjo – 27:33.
Antrajame ketvirtyje lietuviai išsiveržė 37:36, spurtavo 11:2 ir padidino persvarą – 52:43. Po dviejų kėlinių pirmavo 54:48.
