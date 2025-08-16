Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

U16 finalas: Lietuva – Serbija (53:43, po 2 kėl., GYVAI)

2025-08-16 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:00

Europos U16 čempionate šiandien Lietuvos rinktinė turi šansą iškovoti aukso medalius, kuri finale susitiks su Serbijos bendraamžiais.

Lietuvos U16 rinktinė | FIBA nuotr.

Europos U16 čempionate šiandien Lietuvos rinktinė turi šansą iškovoti aukso medalius, kuri finale susitiks su Serbijos bendraamžiais.

REKLAMA
0

Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai penktadienį pusfinalyje įveikė italus, o serbai šventė pergalę prieš slovėnus.

Rungtynės prasidės 20 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.

Lietuviai startavo sunkiai – 2:11, tačiau L. Šiškausko, G. Buivydo ir R. Stankevičiaus spurtas 15:1 leido persverti – 17:12. Serbai atsitiesė, bet kėlinio pabaigoje lietuviai išliko priekyje – 27:24.

Serbai antrajame kėlinyje išlygino rezultatą 31:31, tačiau lietuviai spurtavo 14:3 ir po L. Šiškausko tritaškio atitrūko – 45:34. Kėlinį prasiveržimu uždarė L. Šiškauskas – 53:43.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų