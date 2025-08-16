U16 finalas: Lietuva – Serbija (53:43, po 2 kėl., GYVAI)

Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai penktadienį pusfinalyje įveikė italus, o serbai šventė pergalę prieš slovėnus.
Rungtynės prasidės 20 val. ir jos eigą galėsite sekti „Sportas.lt“ portale.
Lietuviai startavo sunkiai – 2:11, tačiau L. Šiškausko, G. Buivydo ir R. Stankevičiaus spurtas 15:1 leido persverti – 17:12. Serbai atsitiesė, bet kėlinio pabaigoje lietuviai išliko priekyje – 27:24.
Serbai antrajame kėlinyje išlygino rezultatą 31:31, tačiau lietuviai spurtavo 14:3 ir po L. Šiškausko tritaškio atitrūko – 45:34. Kėlinį prasiveržimu uždarė L. Šiškauskas – 53:43.
