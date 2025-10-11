Turkijoje – dar vienas dominuojantis M.Blaževičiaus pasirodymas

Lietuvis per 26 minutes pelnė 21 tašką (9/12 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, sykį klydo, perėmė kamuolį, provokavo 6 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 20 naudingumo balų.
Laimėtojams taip pat 16 taškų įmetė Yigitcanas Saybiras (7 atk. kam., 5 rez. perd., 21 n.b.), pralaimėjusiems 14 rinko Kyle‘as Allmanas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!