Turite tai pamatyti: charizmatiškojo Šaro pokštai su televizijos kameromis

Katalonai išplatino linksmą vaizdo įrašą, kuriame vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų demonstruoja ypatingą charizmą.

Treneris pamalonina žurnalistus ir operatorius bei suteikia jiems smagaus turinio.

„Simple the best“ („tiesiog geriausias“, – liet.), – rašė „Barcelonos“ klubas.

Š. Jasikevičius „Barceloną“ treniruoja trečiąjį sezoną ir visuomet su komanda pasiekdavo Eurolygos finalo ketvertą.

Šaras pretenduoja tapti pirmuoju lietuviu, kuris laimės Eurolygą kaip vyr. treneris.

Arčiausiai to 2012 m. buvo Jonas Kazlauskas.

Eurolygos finalo ketvertą transliuos „Go3“ televizija.

Simply the best 🤣



Som-hi, culers! Falten només 4⃣ dies per a les semifinals de l'Eurolliga! 🔜 pic.twitter.com/nLOCWmBqUR