Eurolyga pristatė antrąjį geriausią krepšininkų penketuką – Mirotičius papuolė penktą kartą

Dvi žvaigždės į komandą sugrįžo iš praėjusio sezono: Nikola Mirotičius iš Šarūno Jasikevičiaus „Barcelonos“ ir Mike'as Jamesas iš AS „Monaco“, kurioje žaidžia ir Donatas Motiejūnas.

Tai penktas kartas, kai N. Mirotičius yra išrenkamas į tokią komandą, o tai yra ir penktasis geriausias rezultatas per visą varžybų istoriją.

M. Jamesas į vieną iš visos Eurolygos komandų patenka trečią kartą.

Wade'as Baldwinas iš Tel Avivo „Maccabi“, Kevinas Punteris iš Belgrado „Partizan“ ir Darius Thompsonas iš Vitorijos „Baskonia“ taip pagerbti pirmąjį kartą.

Members of the media, coaches, captains, and fans voted to choose the 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟯 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺🙌



🔸𝗗𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗽𝘀𝗼𝗻

🔸𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗣𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿

🔸𝗡𝗶𝗸𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗶𝗿𝗼𝘁𝗶𝗰

🔸𝗪𝗮𝗱𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗱𝘄𝗶𝗻 𝗜𝗩

🔸𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 pic.twitter.com/T3FY7V6D1k

