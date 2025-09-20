Kalendorius
Turino „Juventus“ pirmą kartą šį sezoną prarado taškus Italijos „Serie A“

2025-09-20 23:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 23:33

Italijos „Serie A“ pirmenybėse pirmuosius taškus prarado Turino „Juventus“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse pirmuosius taškus prarado Turino „Juventus“.

0

Po trijų iš eilės pergalių „Juventus“ išvykoje nesugebėjo įveikti „Verona“ komandos. Rungtynės pasibaigė lygiosiomis 1:1.

Nors „Juventus“ pirmavo po Francisco Conceicao pirmojo įvarčio šiame „Serie A“ sezone, daugiau progų pirmajame kėlinyje turėjo „Verona“. Jie rezultatą lygino po Gifto Orbano realizuoto vienuolikos metrų baudinio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos arčiau pergalės buvo būtent „Verona“. Jie kartą pasiuntė kamuolį į vartus, bet įvartis buvo atšauktas po VAR peržiūros metu užfiksuotos nuošalės.

Sužaidus 4 turus „Juventus“ savo kraityje turi 10 taškų ir šiuo metu pirmauja lygoje, bet juos gali aplenkti „Napoli“ ekipa.

