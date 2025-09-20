Turino „Juventus“ pirmą kartą šį sezoną prarado taškus Italijos „Serie A“

Po trijų iš eilės pergalių „Juventus“ išvykoje nesugebėjo įveikti „Verona“ komandos. Rungtynės pasibaigė lygiosiomis 1:1.
Nors „Juventus“ pirmavo po Francisco Conceicao pirmojo įvarčio šiame „Serie A“ sezone, daugiau progų pirmajame kėlinyje turėjo „Verona“. Jie rezultatą lygino po Gifto Orbano realizuoto vienuolikos metrų baudinio.
Po pertraukos arčiau pergalės buvo būtent „Verona“. Jie kartą pasiuntė kamuolį į vartus, bet įvartis buvo atšauktas po VAR peržiūros metu užfiksuotos nuošalės.
Sužaidus 4 turus „Juventus“ savo kraityje turi 10 taškų ir šiuo metu pirmauja lygoje, bet juos gali aplenkti „Napoli“ ekipa.
