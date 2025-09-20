„Milan“ Italijos čempionate įtikinamai nugalėjo „Udinese“ ir grįžo į „Serie A“ lyderių trejetą

Ketvirtajame „Serie A“ ture „Milan“ išvykoje 3:0 sutriuškino „Udinese“. Tai buvo didžiausia jų sezono pergalė.
Šioje akistatoje žibėjo Christianas Pulisicius. Pirmajame kėlinyje jis pats pelnė įvartį, o dar įspūdingesnis buvo jo pasirodymas po pertraukos. Vos prasidėjus kėliniui jis asistavo Youssoufui Fofana, o netrukus pelnė ir savo dublį.
Pergalė leido „Milan“ komandai aplenkti įveiktus varžovus ir sugrįžti į pirmąjį „Serie A“ trejetuką.
