Trenerių štabui malonų galvosūkį sudaręs Dimša: „Žinau sistemą, man kažkiek lengviau“

Antrojoje rungtynių dalyje aukštesnę pavarą įjungę lietuviai 95:69 (25:22, 20:13, 28:17, 22:17) pademonstravo savo meistriškumą bei baigė testus iki atrankos Kaune, kurioje lietuvaičių lauks tikrieji egzaminai.

Paskutiniajame išbandyme puikiai sužaidė Tomas Dimša, kuris puolime degė ir pataikė visus 4 savo mestus metimus iš žaidimo bei dukart atsižymėjo nuo baudų metimo linijos. Kaunietis paskutiniajame išbandyme su Dominykos Respublikos vyrų krepšinio rinktine įmetė 13 taškų bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Po rungtynių rinktinės treneris Darius Maskoliūnas pripažino, kad T. Dimša šiame kontrolinių rungtynių cikle sukėlė galvosūkį dėl galutinio dvyliktuko: „Kalbant apie Tomą – jis yra geras skylių užkaišytojas. Tu gali jį stumti į pirmą, antrą poziciją, jis gal nėra čia puolimo žmogus, bet jį galima panaudoti gynyboje prieš gynėjus. Jis žino sistemą, jam yra lengviau užkaišyti tas skyles.

Mes, žiūrėdami į priekį, matome, kad mums kamuolį įžaidžiančių žaidėjų reikia. Tomas savo žaidimu mus privertė stipriai galvoti.“

Taip pat, treneris prieš tai pripažino, kad Marius Grigonis nebuvo registruotas, nes štabas labiau norėjo išvysti kaip atakuojančio gynėjo pozicijoje seksis T. Dimšai ir R. Giedraičiui. Panašu, kad būtent šie du žaidėjai konkuruos dėl vietos galutiniame dvyliktuke.

„Visas rungtynes darėme per daug klaidų. Dėl to iškart negalime pasidaryti didesnės persvaros ir pirma pusė būna sunkesnė. Po to lyg ir truputį susitvarkome ir pabėgame. Tiesiog negalime daryti tiek daug klaidų“, – apibendrino mačą T. Dimša.

Paklaustas apie tai, iš kur kyla klaidos ir kokie pakitimai būna per ilgąją rungtynių pertrauką, T. Dimša minėjo, kad pirmoje rungtynių dalyje lietuviai žaidė pametę galvas.

„Pirmoji pusė atrodė tokia, kad esame be galvos, per daug bėgame, per daug norime padaryti iš pirmų opcijų, bet taip neišeina. Reikia prasukti derinį ir tų klaidų sumažės. Dabar kažkur bėgame, bandome įvesti kamuolį prieš derinį, nutraukti tą derinį ir dėl to atsiranda tos klaidos“, – apibūdino klaidų situaciją kaunietis.

Paklaustas apie savo įtaką rinktinei ir kiek geros atkarpos duoda pasitikėjimo pačiam – T. Dimša buvo kuklus.

„Aš nemanau, kad nei gerai, nei blogai. Tų klaidų buvo ir iš visų, ir iš manęs, tai žiūrime, analizuojame, matome tas klaidas. Buvau rinktinėje per langus, žinau sistemą, man galbūt kažkiek lengviau. Tiesiog stengiuosi padėti tiek, kiek galiu“, – sakė gynėjas.

T. Dimša šiandienos rungtynėse žaidė įžaidėjo pozicijoje, tačiau jam tai nebuvo naujiena ir jis nebuvo įmestas į ugnį. Kaunietis treniruočių metu buvo bandomas kitoje gynėjų grandies pozicijoje.

„Nebuvo taip, kad buvau įmestas žaisti įžaidėju. Treniruotėse pakeičiu tiek Luką, tiek Mantą, tiek Roką. Žinau derinius. Nemanau, kad buvo kažkas stebuklingo, bet nebuvo ir labai blogai. Bandžiau įvesti komandą į puolimą“, – apie žaidimą įžaidėju kalbėjo T. Dimša.