Sunkią padėką kurpiantis Maskoliūnas – apie galutinį dvyliktuką ir Sabonio neregistravimą

Birželio 18-ąją lietuviai 95:62 sudavė pirmą smūgį Dominikos Respublikai, o birželio 22-ąją užtikrintai 78:61 sudorojo Rusijos krepšininkus.

Dariaus Maskoliūno auklėtiniai birželio 29-ąją pradės kovą dėl bilieto į Tokijo olimpines žaidynes. Pirmoji akistata – prieš Venesuelą. Mačą tiesiogiai transliuos TV3 televizija.

Šį kartą vėl problemų neturėję lietuviai buvo labai įvairūs – pasižymėti spėjo beveik visi, o vieninteliu taškų nepelniusiu liko Regimantas Miniotas.

Treneris D. Maskoliūnas po šių rungtynių nebuvo patenkintas banguotu rinktinės žaidimu, tačiau tvarkingos atkarpos jam turėjo patikti. Taip pat, šiandien Lietuvos rinktinė neregistravo susižeidusio Domanto Sabonio, o tai padiktavo, kad mūsiškiai daugiau rungtyniavo žemesniu penketu.

„Galvoju, ką čia tokio pasakyti... buvo tikrai labai neblogų momentų. Tiek gynyboje, tiek puolime. Kaip visi pastebėjo ir mes patys matome, kad iš susijaudinimo ar koncentracijos stokos pridarome daug ne tik klaidų, bet ir prastų sprendimų.

Po to ta įtampa atslūgsta ir žaidėjai, kurie atrodė pasimetę, staiga susitvarko ir po biškį tas žaidimas išsilygina ir pradedame daryti tą, ką mes norime. Mes, treneriai, bandome išaiškinti, kad negalime žaisti tokių atkarpų. Tai yra per daug, mes negalime sau to leisti,“ – spaudos konferencijoje kalbėjo D. Maskoliūnas.

Taip pat, treneris papasakojo apie šiandienos eksperimentus, ant rinktinės dvyliktuko brūkšnio esančių žaidėjų pasirodymus ir kapitono Manto Kalniečio reabilitaciją.

Treneri, per vienas rungtynes pabandėte Joną Valančiūną ir Domantą Sabonį kartu, šiandien daugiau žaidėte žemesniu penketu. Ką dar labiausiai norėtumėte patikrinti prieš olimpinę atranką?

Dar yra daug dalykų, kur norėtųsi pabandyti. Jei turėtume dar vienas kontrolines rungtynes, tai bandytume žaisti su smogiamąja komanda. Duok Dieve, kad galėtume panaudoti dvyliką žaidėjų rungtynėse, bet reikia įvesti į formą tuos žaidėjus, kurie ves mus į pergalę.

Norisi mažiau eksperimentų, daugiau „zulinimo“, to žaidybinio braižo, kurį ir matysime per atranką.

Kodėl neregistravote Domanto Sabonio ir Mariaus Grigonio?

Rungtynėse su rusais jis gavo mikrotraumą, sekančią dieną sunkiai judėjo. Absoliučiai nematau reikalo rizikuoti vieno iš pagrindinių komandos žaidėjų. Šiandien jis jaučiasi geriau, iš bėdos buvo galima jį bandyti, bet norėjome daugiau Regimantui duoti pažaisti.

Domo išėmimas buvo automatiškas, bet ir taip būtume neregistravę vieno aukštaūgio.

Dėl Mariaus – norėjosi pamatyti daugiau Tomą Dimšą ir Roką Giedraitį antroje pozicijoje. Labiau gal net norėjosi pamatyti, kaip Rokas atrodys toje vietoje.

Ir kaip jis atrodė, Jūsų akimis?

Rokas yra super snaiperis. Man kartais keista, kad jis per mažai imasi iniciatyvos, mes su juo pasišnekėjome. Nuo to momento jis šiek tiek atsigavo. Mes tikime jo metimu, jis turi atakuoti krepšį, nes tai darė puikiai viso sezono metu.

Kaip vertinate Tomo Dimšos žaidimą atrankos cikle?

Neturiu pretenzijų dėl darbo etikos nei vienam žaidėjui. Juos reikia stabdyti, o ne stumti. Tas pats galioja ir mūsų NBA žvaigždėms.

Kalbant apie Tomą – jis yra geras skylių užkaišytojas. Tu gali jį stumti į pirmą, antrą poziciją, jis gal nėra čia puolimo žmogus, bet jį galima panaudoti gynyboje prieš gynėjus. Jis žino sistemą, jam yra lengviau užkaišyti tas skyles.

Mes, žiūrėdami į priekį, matome, kad mums kamuolį įžaidžiančių žaidėjų reikia. Tomas savo žaidimu privertė mus stipriai galvoti.

Ar šios rungtynės davė atsakymus dėl galutinio dvyliktuko?

Gal kažkiek ir davė. Ne dvyliktuko, bet tryliktuko. Sąrašas greitai bus, dar pakentėkite.

Kaip sekasi Mantui Kalniečiui įsivažiuoti į ritmą po traumos?

Kaip jau minėjau po rungtynių su rusais, jis dar nėra savo formoje ir tuo žmogumi, kuris tapo VTB lygos MVP. Nėra ką slėpti, kartais ir paforsuojame minutes, kad jis įeitų į ritmą. Nesu pilnai patenkintas, kaip jis įeina rungtynes – jam pritrūksta kantrybės, perskuba.

Vis tik žinome, kokia tai yra figūra rūbinėje, koks tai yra žaidėjas ir tikimės, kad jis atsigaus.

Progų pasireikšti gavo ir Regimantas Miniotas, ir Gytis Masiulis. Kuris labiau tiko Jūsų schemų įgyvendinimui?

Sunku pasverti. Sąžiningai pasakysiu, kad lygu. Tiek Regis, tiek Gytis prie žemesnio penketo rungtyniavo pakankamai lygiai.