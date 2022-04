Treneris Gronskis apžvelgė situaciją LKL: „Ketvirtfinalyje nepasiseks tam, kas gaus „Žalgirį“

Šiuo metu jau yra aiškios visos aštuntuko ekipos, šansų pratęsti savo sezoną nebeturi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ (7-19), Kėdainių „Nevėžio-Optibet“ (6-19) ir Prienų „Labas GAS“ (3-23) klubai.

Tuo tarpu lyderių trejetukas irgi nebeužleis lentelės vidurio ekipoms savo pozicijų. Pirmasis žengia Vilniaus „Rytas“ (23-3), o sostinės krepšininkų nesėkmių laukia visai šalia esantis Kauno „Žalgiris“ (22-3). Trečioje vietoje įsitvirtinęs Panevėžio „Lietkabelis“ (20-6) žemiau jau nebenusileis.

Mažiausiai aiškumo yra viduryje – ketvirtą ir aštuntą komandas skiria vos kelios pergalės, todėl kiekvienas taškas, ypač iškovotas tarpusavio rungtynėse, šioms penkioms ekipoms yra aukso vertės. Šiuo metu įtemptose lenktynėse pirmauja Jonavos „CBet“ (14-14). Puikų debiutinį sezoną žaidžiantiems Virginijaus Šeškaus auklėtiniams įkandin seka Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (13-13) ir „Šiauliai-7bet“ (12-13). Kiek prastesnę perspektyvą šiuo metu turi Klaipėdos „Neptūnas“ (12-15) ir Alytaus „Dzūkija“ (11-15).

Dabartinė lentelės situacija gali ženkliai pasikeisti, kadangi iki balandžio 28 dienos, kuomet baigsis pirmenybių reguliarusis sezonas, bus sužaisti dar 22 susitikimai, o kai kurie jų – tarp tiesioginių oponentų ir lentelės kaimynų.

Apie lygos aktualijas portalas LKL.lt pakalbino praeityje tiek „Ryto“, tiek „Žalgirio“ sistemose besidarbavusį, o šiuo metu Sostinės krepšinio mokykloje plušantį trenerį Arvydą Gronskį. Specialistas pasidalijo savo mintimis apie lemiamas reguliariojo sezono batalijas ir visų „Betsafe-LKL“ ekipų galimybes pasiekti arba išlaikyti trokštamą turnyrinės lentelės poziciją.

Artėjame prie reguliariojo sezono pabaigos, komandoms liko ne daugiau kaip po penkerias rungtynes ir ateinančios dvi savaitės nulems, kaip atrodys „Betsafe-LKL“ atkrintamųjų varžybų paveikslas. Treneri, kokias esmines intrigas dabar galėtumėte išskirti? Kur turėtų krypti visų sirgalių dėmesys?

Po praėjusio savaitgalio ta intriga gavosi didelė. Tuo čempionatas ir yra žavus, nes niekas negali pasakyti, koks bus lentelės išsidėstymas. Vienas netikėtas pralaimėjimas ir vėl viskas susimaišo. Tiek „Ryto“, tiek „Žalgirio“ situacija dabar yra įdomi, aišku, „Lietkabelis“ yra toks vienas, kuris trečioje vietoje atrodo stabiliai. Visos kitos vietos – nuo ketvirtos iki aštuntos – yra neaiškios.

Per praėjusią savaitę „Betsafe-LKL“ įvyko dvejos svarbios rungtynės – „CBet“ ir „Žalgirio“ bei „Lietkabelio“ ir „Ryto“. Po jų turnyro lentelės viršuje matome vilniečius. Jūsų nuomone, „Rytas“ per likusias ketverias rungtynes pirmosios vietos jau nebepaleis?

Iš tikro čia yra toks momentas, kai „Rytas“ viską turi savo rankose. Kai nuo nieko nepriklausai, jei suklysti, gali kaltinti tik save. Aišku, lengva nebus, tai parodė ir „CBet“ pergalė prieš „Žalgirį“. Viskas susipainiojo ir kiekvienose rungtynėse reikės viską įrodyti, o „Rytui“ kažkoks spaudimas jau yra.

„Žalgiris“ po pralaimėjimo Jonavoje ėmėsi permainų – atleistas jau antras šiame sezone vyriausiasis treneris. Kazys Maksvytis anksčiau laiko pradeda darbą Kaune, bet dabar viskas jau nebėra kauniečių rankose. Kaip manote, tos permainos šiuo sezono momentu atrodė būtinos?

Nesame viduje ir nežinome, kaip viskas yra. Vadovai žino geriau, geriau jaučia rūbinę ir žaidėjų atmosferą treniruotėse. Galbūt tai buvo neišvengiama. Pakeitimai sukelia sukrėtimą, tik neaišku, kaip pavyks naujam štabui įgyvendinti savo naujas idėjas. Laiko labai mažai, bet „Žalgiris“ yra Eurolygos komanda ir jų meistriškumas yra geras, didesnis nei kitų komandų. Viskas priklauso nuo to, kaip pavyks įgyvendinti pokyčius ir atgaivinti žaidėjus.

Dabar iš „Žalgirio“ vėl tikimasi impulso, naujos energijos. Į trenerį dedamos viltys, jog sezonas galiausiai bus pabaigtas su titulu rankose. Kokių pokyčių tikitės „Žalgirio“ žaidime?

Pagrindinis dalykas, su kuo buvo susidurta – energijos nebuvimas. Jei jie žaistų pilna jėga, būkime biedni, bet teisingi, Jonavą jie nugalėtų tikrai. Šiuolaikiniame krepšinyje, jei tik komanda nežaidžia pilna jėga, tai yra viskas. Tai – pagrindinis faktorius, tik paskui eina taktika, sprendimai. Jei nėra energijos, viskas griūna. Tai yra pamatas. Sukrėtimas, atėję nauji treneriai turėtų žaidėjus pažadinti.

„Žalgiris“ dar turės mačą su „Lietkabeliu“, kur galimai pamatysime generalinę pusfinalio repeticiją. Ko galima tikėtis iš tokių rungtynių?

„Žalgiris“ kažkiek gali galvoti apie repeticiją pusfinaliui. „Lietkabelio“ treneriai ir žaidėjai turi galvoti, kad šiandienos rungtynės yra pačios svarbiausios. Jei pradėsi galvoti į ateitį ir sakysi, kad ruošiesi kitoms rungtynėms, daugelį kartų už tai yra nubaudžiama, negali atsipalaiduoti. Jei į varžovą pasižiūrėsi rimtai – rezultatas bus ir tu įrodysi, kad esi stipresnis. Jei tokio požiūrio nebus, pusfinalio gali ir nebūti. Žinoma, įveikti serijoje „Žalgirį“ tris kartus yra sudėtinga. „Lietkabelis“ dar nežino savo varžovo ketvirtfinalyje, tačiau bet kokiu atveju tai bus iššūkis.

„Lietkabelis“ pralaimėjo „Rytui“, taip iš esmės leisdamas vilniečiams sutvirtinti savo pirmąją vietą, tuo pačiu panevėžiečiai smarkiai padidino savo šansus pusfinalyje susitikti su „Žalgiriu“. Kuriai iš šių dviejų komandų dabartinė turnyro lentelės situacija ir galimas susitikimas pusfinalyje reiškia didesnę nelaimę?

Ketvirtfinalyje nepasiseks tam, kas gaus „Žalgirį“, nes tu neturi šansų. „Rytas“, taip, dukart nugalėjo „Žalgirį“, bet jis yra parankesnis. Galima sąlyginai sakyti, kad mažiau šioje situacijoje pasisekė „Lietkabeliui“. Bet ten žaidėjai ir treneriai yra patyrę, supranta, kad dar yra ketvirtfinalis. Nelabai kas apsidžiaugia gavęs „Žalgirį“. Nors jie pralaimėjo, bet pripažinkime, kad tai yra Eurolygos komanda, nežiūrint į lentelę, stipriausia, tik nežaidžia taip. Tai, kas yra ant popieriaus, reikia perkelti į aikštelę.

Jums, kaip žiūrovui, nebūtų gaila, kad visgi „Ryto“ ir „Lietkabelio“ pusfinalio galimai neišvysime? Komandos šiemet atrodo kaip niekad lygių jėgų ir potencialiai tai galėtų būti itin dramatiška penkerių rungtynių pusfinalio serija.

Kaip žiūrovui, tikrai taip. Paskutinės jų rungtynės parodė, kaip tai puošia lygą. Neaiškumas tikrai yra. Žiūrovui tai labai įdomu, ypač serijoje, nes tai vienas kito verti varžovai.

Lentelės viduryje – daug nežinios, bet ir joje ryškėja šiokie tokie favoritai – „CBet“ krepšininkai. Kiek jus stebina tokia debiutantų dabartinė pozicija? Kur yra šios komandos lubos?

Pagal savo žaidimą, jie labai arti to, kad patektų į ketveriukę, turėtų namų pranašumą. Tai labai geras rezultatas – dideli šansai pakliūti į ketvertą ir kovoti bent dėl trečios vietos. O gal ir daugiau? Jie pagavę ritmą, žaidžia lengvai ir laisvai, Virgio žaidimo stilius atneša rezultatus.

Dar viena labai svarbi pozicija lentelėje yra penkta vieta, kadangi ji leidžia ketvirtfinalyje išvengti pirmojo trejeto klubų. Kurios komandos rimčiausiai pretenduoja būti penketuke?

Esmė tame, kad nieko negalime nuspėti. „Šiauliai-7bet“ dar turi rungtynių atsargoje, tas pats „Neptūnas“ nėra praradęs šansų, net ir dzūkai turi teorinių galimybių. Žiūrovas likus porai savaičių nieko negali nuspėti. Neįdomu, kai likus mėnesiui viskas aišku ir nėra intrigos. Dabar vyrauja nenuspėjamumas, tai yra lygos puošmena.

„Uniclub Casino – Juventus“ po pokyčių trenerio poste jau spėjo pralaimėti pasvaliečiams ir tikriausiai neatrodo taip, kaip norėtų. Bet uteniškiai vis dar turi galimybių pakeisti sezono eigą. Jūsų akimis, ar yra potencialo Utenoje pabaigti sezoną toliau nei ketvirtfinalio serijoje?

Jie galėtų, bet pasikeitimas nesuveikė į gerąją pusę, nebuvo to. Gal per mažai laiko, bet blogiausia, kad atsirado sportinės formos ir pasitikėjimo kritimas. Klausimas yra, kada jie į tą formą sugrįš. Dvejopa situacija. Sezono pabaigoje daug kas priklauso nuo vietinių žaidėjų, jie supranta „Betsafe-LKL“ reikšmę, jiems tai yra svarbu. Milleris jau pasirašė sutartį, todėl yra pavojus, kad jis nesėdėtų ant lagaminų. Jei bus traumelė ar kažkas, jis sakys, kad nebegali žaisti ir viskas. Tai nėra sezono pradžia, kad per skausmą ir per „negaliu“ žaistum, nebūtų pasisaugojimo.

Liko ketverios rungtynės ir tai treneriui yra sudėtinga situacija kažką pakeisti, tuo labiau, žaidžiant rungtynes. Anksčiau pakeitus būtų galima paaukoti rungtynes, bet atsigauti fiziškai. Dabar šis momentas yra praėjęs ir laiko kažką pakeisti jau nedaug. Naujasis treneris buvo asistentas, dirbo kartu, todėl neaišku, kiek iš viso kažką galima keisti.

„Šiauliai-7bet“ irgi kovoja dėl aukštesnių vietų, bet jie prarado Jonathaną Elmore‘ą ir nerodo labai gero krepšinio. Iš kitos pusės, pasikvietė naujoką, tarptautiniame turnyre iškovojo sidabrą, ten išmėgino jaunimą ir šiame sezone buvo netgi Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketverte. Žinome, kad šiauliečiai gali pasikandžioti, bet ar J. Elmore‘o netektis šioje situacijoje nėra mirties nuosprendis?

Pažįstu Antaną, jis sako „kuo blogiau, tuo mums geriau“. Jis tikrai ras ir žodžių ir taktinių sprendimų. Sudėtingose situacijose jis randa tuos sprendimus. Kai kažkas susitraumuoja, tuščia vieta nebūna ir ta intriga yra pasilikusi. Tai didelė netektis, nes Elmore‘as daug ką išsprendžia individualiu meistriškumu, turi gerus vidurkius. Bet atsirado naujas žaidėjas, įdomu, kaip jis integruosis. Smagu žiūrėti, kad šiauliečiai vėl yra lentelės viduryje, ne apačioje, ir kovoja dėl vietos ketvertuke.

„Neptūnas“ po Dainiaus Adomaičio atėjimo rodė pagyvėjimą, buvo šiek tiek pakilęs, bet dabar yra ten, kur buvo ir prieš atvykstant naujam treneriui. Komandai netrūksta veteranų ir aukšto lygio lietuvių, bet kažkas vis tiek nesiklijuoja. Ar matote klaipėdiečius užkopiančius bent iki penketuko?

Dainius kalbėjo, kad jie turėjo problemų su COVID-19 persirgimu, negalėjo treniruotis pilna sudėtimi, tas galbūt maišė parodyti rezultatą. Klaipėda turi patyrusių žaidėjų ir žino kaip žaisti lemiamas rungtynes, yra užsigrūdinę. Tiek Mažeika, tiek Gailius ar Janavičius. Jie pavojingi.

Dar yra ir „Dzūkija“, iš kurios tikriausiai nebuvo daug tikimasi, bet alytiškiai išlieka kovoje, kurioje toli gražu nėra favoritai kilti, nes laukia Vilniaus ir Panevėžio ekipų barjerai. Visgi aštuntoji vieta šiuo metu leidžia išvengti „Žalgirio“ pirmajame etape. Galbūt būti aštuntu dabar yra patraukliau nei septintu?

„Žalgiris“ yra pagal savo sudėtį ir potencialą stipriausia komanda, todėl pasąmonėje gal ir galima galvoti, kad „Rytas“ būtų geresnis varžovas. Bet žaisti nebus paprasta nei prieš vieną iš šių komandų.

Galiausiai yra trys komandos – „Pieno žvaigždės“, „Nevėžis-Optibet“ ir „Labas GAS“ – kurios nebepretenduoja į atkrintamąsias varžybas. Prieniškiai artėja link to, kad liks paskutiniai, o kitos dvi komandos dar mėgina tarpusavyje pasivaržyti ir atimti taškų iš aukščiau esančių komandų. Kokio sezono finišo galime tikėtis šioje trijulėje?

Jie gali sumaišyti kortas kitiems. Jau baigiasi sezonas, komandos suprato, kad nepaklius toliau ir visiškai išsilaisvino. Atsipalaidavę ir be įtampos jie gali pamaišyti viršutinės lentelės dalies komandoms. Vienas ar kitas bus aukščiau iš jų – nėra skirtumo, svarbu neprisidirbti, kad neliktum paskutinis. Tuo laisvumu, be spaudimo jie gali sutrukdyti ir į tą mėsmalę išstumti aukščiau esančias komandas.

Kokį prognozuojate galutinį komandų išsidėstymą po „Betsafe-LKL“ reguliariojo sezono?

Nors nuspėti yra labai sunku, bet normalu manyti, kad dabartinį komandų išsidėstymą matysime ir prieš atkrintamąsias, galbūt tik sukeisčiau vietomis Šiaulių ir Utenos komandas. Mano spėjimas: „Rytas“, „Žalgiris“, „Lietkabelis“, „CBet“, „Šiauliai-7bet“, „Uniclub Casino – Juventus“, „Neptūnas“, „Dzūkija“, „Pieno žvaigždės“, „Nevėžis-Optibet“ ir „Labas GAS“.