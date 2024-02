Traumą patyręs Jonas Valančiūnas į aikštelę nesugrįžo, bet „Pelicans“ įveikė Vakarų lyderius

J. Valančiūnas pradėjo rungtynes starto penkete, bet ilgai aikštelėje jis neužsibuvo. Antrajame kėlinyje lietuvis susidūrė su komandos draugu Brandonu Ingramu, patyrė blauzdos sumušimą, dėl kurio išėjo į rūbines, ir vėliau į aikštelę nebesugrįžo.

Per kiek daugiau nei 10 min. vidurio puolėjas spėjo pelnyti 8 taškus (3/3 dvit., 2/2 baud.) ir atkovoti 2 kamuolius.

Jonas Valanciunas went to the locker room after this collision with Brandon Ingram.



Let’s monitor this situation. Larry Nance Jr started the second half. #FantasyBasketball



pic.twitter.com/UR3bcSiBzz

