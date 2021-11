Tragiškus rezultatus demonstruojanti CS:GO komanda „Astralis“ nutarė griebti griežtų priemonių

Prieš pasibaigiant ilgamečių „Astralis“ narių „dupreeh“, „magisk“ bei trenerio „zonic“ kontraktams, Danijos esporto organizacija pristatė du naujus komandos narius - danus „k0nfig“ ir „blameF“.

Šiuos pokyčius paskatino ne tik besibaigiantys minėtų žaidėjų kontraktai, bet ir tragiški legendinės CS:GO organizacijos rezultatai.

Po dvejų metų pertraukos neseniai praūžusiame „Major“ kategorijos turnyre „Astralis“ ekipai nepavyko įveikti grupės etapo ir prasibrauti į atkrintamąsias. Nepraėjus nė dienai po šios nesėkmės, organizacija pranešė apie drastiškus pasikeitimus.

Pirmasis atsinaujinusios „Astralis” komandos testas įvyks lapkričio pabaigoje vyksiančiame „BLAST Premier Fall Finals“ turnyre, kuriame susitiks su kaimynais švedais „Ninjas in Pyjamas“.

Announcing @k0nfigCS and @blameFFFFF.



Welcome to the #AstralisFamily