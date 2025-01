Tokio absurdiško įvarčio futbolo pasaulis dar nebuvo matęs: „Barcelona“ šypsojosi ir fortūna

Lisabonos „Benfica“ įspūdingai pradėjo susitikimą ir jau 30-ą rungtynių minutę pirmavo rezultatu 3:1.

Visgi košės prisivirė pati „Benfica“ ir jos vartininkas Anatolijus Trubinas.

Antrajame kėlinyje 64 minutę „Benfica“ vartininkas iš Ukrainos grąžino kamuolį į žaidimą, o šis netikėtai pataikė į galvą baudos aikštelėje stovėjusiam ir varžovus spaudusiam brazilui Raphinhai bei netrukus įskriejo į vartus.

Kuriozinis epizodas:

Barcelona Score 'Weirdest Goal... Ever Seen Scored in the Champions League.' Raphinha just nabbed the easiest goal he'll ever have, and it doesn't appear he even meant to.



Barcelona and Benfica were locked in a wild Champions League match on Tuesday that saw some crazy action,… pic.twitter.com/hECY6cS0kr

REKLAMA