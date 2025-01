Čempionų lygoje – neįtikėtinas „Barcelonos“ išsigelbėjimas ir lyderio „Liverpool“ pergalė

Tikras šou užfiksuotas Portugalijoje rungtynėse tarp Lisabonos „Benficos“ ir „Barcelona“ ekipų.

„Barcelona“ išvykoje sugebėjo panaikinti dviejų įvarčių deficitą (2:4) ir dvikovą su „Benfica“ baigė pergalingu įvarčiu per pridėtą laiką, iškovodami pergalę 5:4.

Pirmajame kėlinyje Vangelis Pavlidis dukart vedė savo komandą į priekį, o vėliau realizuodamas baudinį dar ir padidino savo komandos pranašumą pelnydamas „hat-tricką“.

„Barcelona“ komandai buvo pavykę sumažinti oponentų pranašumą po Roberto Lewandowskio realizuoto 11 m baudinio.

Antrajame kėlinyje vienas po kito krito du netikėti įvarčiai. Iš pradžių Anatolijus Trubinas bandydamas išmušti kamuolį pataikė jį į už baudos aikštelės ribų stovėjusio Raphinhos galvą, o nuo jos kamuolys suspurdėjo vartų tinkle. Vėliau jau įvartį išvydome kitoje aikštės pusėje, kai kamuolį į savo vartus siuntė Ronaldas Araujo.

Nepasidavusi „Barcelona“ netrukus gavo dar vieną progą grįžti į dvikovą, kai į varžovų vartus buvo skirtas dar vienas 11m. baudinys. Jį vėl realizavo R. Lewandowskis.

Didinę spaudimą 87-ąją minutę „Barcelona“ išlygino rezultatą. Įžaidus kampinį galva kamuolį į vartus pasiuntė Ericas Garcia. „Benfica“ turėjo galimybę iškovoti pergalę per pridėtą laiką, bet patys nepasižymėjo, o Raphinha pabėgo į greitą ataką ir paskutinėmis sekundėmis išplėšė savo komandai pergalę. Katalonai tiesiausiu keliu keliauja į atkrintamąsias varžybas.

Vienoje iš dvikovų susitiko lyderis „Liverpool“ ir „Lille“ ekipa, o pergalę šiame mače 2:1 pasiekė Liverpulio komanda.

Pirmasis Anglijos klubo įvartis skriejo 34-ąją minutę, kai pasižymėjo Mohamedas Salahas.

62-ąją minutę rezultatą išlygino Jonathanas Davidas. Galiausiai lemiamas įvartis skriejo 67-ąją minutę, o jo autoriumi tapo Harvey Elliottas.

Ši pergalė leido jiems užsitikrinti pirmąją vietą reguliariajame sezone ir tiesioginį bilietą į atkrintamąsias.

