Pranašumą išbarstęs „Lietkabelis“ patyrė pralaimėjimą Vokietijoje

Panevėžiečiams tai buvo ketvirtasis pralaimėjimas iš eilės turnyre, o Vokietijos ekipa nutraukė trijų paeiliui patirtų nesėkmių atkarpą. 32 minutes aikštėje praleidęs D.Gagičius pelnė 27 taškus (10/14 dvit., 7/8 baud.), atkovojo 6 atšokusius, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo 6 pražangas, padarė 5 klaidas, 3 sykius prasižengė ir surinko 30 naudingumo balų.

Aukštaūgis turnyre pagerino asmeninius naudingumo (28), pelnytų taškų (21), pataikytų dvitaškių per mačą (7), aikštėje praleistų minučių (29) rekordus.

Svečiai galingai pradėjo susitikimą ir pelnė 9 taškus, į kuriuos oponentai atsakė tik taikliu dvitaškiu (9:2). Varžovų bandymai priartėti sėkmingi pernelyg nebuvo. Ketvirčio pabaigoje atkarpa 8-0 leido pirmą kartą susitikime panevėžiečiams įgyti dviženklį pranašumą – 29:19. Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą. Šie surengė spurtą 8-0, po kurio persvėrė rezultatą (35:36).

Tokį smūgį praleidęs Panevėžio klubas greitai sureagavo ir atsakė net 10 taškų iš eilės bei pradėjo tolti nuo oponentų (47:38). Nepaisant to, Hamburgo krepšininkai sėkmingiau uždarė pirmąją mačo dalį. Šie po Stove‘o Johnathano tritaškio ir baudos metimo priartėjo iki 5 taškų – 47:42. Aikštės šeimininkai laikėsi rungtynėse, nepaisant to, kad jau buvo spėję suklysti 12 kartų, tačiau Panevėžio komanda pataikė vos 2 tritaškius iš 11 bandymų (18 proc.).

Per du kėlinius jau 20 naudingumo balų buvo surinkęs Djordje Gagičius. Aukštaūgis per 15 žaistų minučių pelnė 14 taškų ir atkovojo 4 kamuolius

Johnathan Stove grabs the ball and races forward to hit the three-pointer at the buzzer🚨🚨🚨@hamburgtowers I #MagicMoment pic.twitter.com/4L0YAQopj8