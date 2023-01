To dar nebuvo: stadione NBA rungtynes stebėjo daugiau kaip 68 tūkstančiai sirgalių

Ankstesnis rekordas buvo fiksuotas 1998 metų kovo 27 dieną, kai Michaelo Jordano atstovaujamos Čikagos „Bulls“ ekipos ir Atlantos „Hawks“ akistatą stebėjo 62046 žmonės.

Įspūdingus vaizdus iš stadiono žiūrėkite šios naujienos pradžioje.

Visgi net ir toks milžiniškas palaikymas nepadėjo „Spurs“ ekipai namuose, „Alamodome“ stadione, pasiekti pergalės. Greggo Popovičiaus auklėtiniai 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30) buvo sutriuškinti.

NBA čempionai sugebėjo nutraukti trijų nesėkmių seriją, o San Antonijaus atstovams tai buvo jau ketvirtasis pralaimėjimas paeiliui.

Svečiai jau susitikimą pradėjo su vėjeliu ir pirmojo ketvirčio pradžioje greitai susikrovė dviženklę persvarą (4:17).

The light show in the Alamodome tonight was INCREDIBLE 📱@spurs | #PorVida | #BackHomeInTheDome pic.twitter.com/xKzOgGWhCV