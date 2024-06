Tiesiogiai: Europos futbolo čempionato C grupėje susitinka Slovėnija ir Serbija

Mačas prasidėjo 16 valandą, o jį tiesiogiai transliuoja portalalas tv3.lt ir TV6 kanalas.

Slovėnai pirmajame grupės ture 1:1 sužaidė su danas, o Serbija minimaliai 0:1 nusileido anglams.

Įdomu tai, kad net šešerios iš paskutinių aštuonių susitikimų tarp Slovėnijos ir Serbijos rinktinių baigėsi lygiosiomis.

Pirmas kėlinys:

27 min. Savo pirmąjį išpuolį atliko ir serbai. Aleksandaras Mitrovičius bandė išprovokuoti pražangą, aukštai iššoko ir nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą, tačiau nuo įvarčio apsaugojo vartininko sugebėjimai.

16 min. Erikas Janza atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau sukurti pavojaus nepavyko.

7 min. Dar vienas slovėnų išpuolis. Janas Mlakaras prasiveržė į baudos aikštelę, tačiau jo smūgį puikiai sustabdė Serbijos vartininkas. Už tai slovėnai gavo kampinį, tačiau jo gerai neišnaudojo.

3 min. Adamas Gnezda Čerinas iš Slovėnijos sulaukė perdavimo iš aikštės krašto ir iškart sukūrė pirmąją mačo pavojingą progą. Tiesa, jis nesugebėjo tiksliai smūgiuoti ir nesukėlė problemų vartininkui.

Komandų startinės sudėtys:

🇷🇸 This is how Serbia line up...#EURO2024 | #SVNSRB pic.twitter.com/00yUbZJjAe