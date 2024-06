Tiesiogiai: Europos čempionato D grupėje dėl svarbių taškų kovoja Nyderlandai ir Austrija

Šių dviejų šalių susitikimas prasidės 19 val., o jį tiesiogiai nuo 18.40 val. transliuos tv3.lt. Rungtynių transliaciją galite rasti naujienos viršuje.

Šios rungtynės yra yra itin svarbios abiems komandoms. Nyderlandai kol kas yra pirmoje grupės vietoje su 4 taškais, bet tiek pat savo sąskaitoje turi ir Prancūzija, kuri kitame mače tuo pačiu metu žaidžia su Lenkija.

Tuo tarpu Austrija rikiuojasi trečioje vietoje, tačiau turi vos vienu tašku mažiau, tad pergalė jai yra ypač reikalinga, norint patekti į kitą etapą.

1 kėlinys:

7 min. ĮVARTIS!!! Dar vienas įvartis į savus vartus šiame čempionate… Nesėkmingas Donyello Maleno spyris padovanojo austrams galimybę išsiveržti į priekį – 1:0.

Komandų startinės sudėtys:

🇳🇱 Here's how the Netherlands line up...#EURO2024 | #NEDAUT pic.twitter.com/iOrW7Qsl7E