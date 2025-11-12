„Thunder“ sutriuškino „Warriors“

Šeimininkai jau antrajame kėlinyje įgijo 23 taškų persvarą (63:40), o per trečiąjį ketvirtį „Thunder“ pranašumas išaugo iki nepadoraus – 107:72.
Paskutiniame ketvirtyje intrigos nebebuvo, o aikštėje lakstė atsarginiai krepšininkai.
Mačo epizodai:
„Thunder“ gretose tradiciškai rezultatyviausias buvo Shai Gilgeousas-Alexanderis. Kanadietis per 28 minutes surinko 28 taškus (9/19 met., 7/8 baud.), 5 atkovotus kamuolius ir 11 rezultatyvių perdavimų.
Didžiausia „Warriors“ žvaigždė, Stephas Curry, aikštėje praleido vos 20 minučių ir per jas spėjo pelnyti 11 taškų (3/8 dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.) bei prasižengti 5 sykius.
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 28 (9/19 met., 7/8 baud., 11 rez. perd.), Chetas Holmgrenas 23 (9/9 met., 11 atk. kam.), Isaiah Joe 18, Jaylinas Williamsas 12.
„Warriors“: Jonathanas Kuminga 13, Jimmy Butleris ir Patas Spenceris po 12, Stephas Curry 11 (4/13 met.), Brandinas Podziemskis ir Mosesas Moody po 10.
