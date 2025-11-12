 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Thunder“ sutriuškino „Warriors“

2025-11-12 08:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 08:17

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionė Oklahomos „Thunder“ (11/1) namų aikštėje 126:102 (34:25, 29:19, 44:28, 19:30) sutriuškino „Golden State Warriors“ (6/6).

Sh.Gilgeousas-Alexanderis dominavo (Scanpix nuotr.)

0

Šeimininkai jau antrajame kėlinyje įgijo 23 taškų persvarą (63:40), o per trečiąjį ketvirtį „Thunder“ pranašumas išaugo iki nepadoraus – 107:72.

Paskutiniame ketvirtyje intrigos nebebuvo, o aikštėje lakstė atsarginiai krepšininkai.

Mačo epizodai:

„Thunder“ gretose tradiciškai rezultatyviausias buvo Shai Gilgeousas-Alexanderis. Kanadietis per 28 minutes surinko 28 taškus (9/19 met., 7/8 baud.), 5 atkovotus kamuolius ir 11 rezultatyvių perdavimų.

Didžiausia „Warriors“ žvaigždė, Stephas Curry, aikštėje praleido vos 20 minučių ir per jas spėjo pelnyti 11 taškų (3/8 dvit., 1/5 trit., 2/3 baud.) bei prasižengti 5 sykius.

„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 28 (9/19 met., 7/8 baud., 11 rez. perd.), Chetas Holmgrenas 23 (9/9 met., 11 atk. kam.), Isaiah Joe 18, Jaylinas Williamsas 12.

„Warriors“: Jonathanas Kuminga 13, Jimmy Butleris ir Patas Spenceris po 12, Stephas Curry 11 (4/13 met.), Brandinas Podziemskis ir Mosesas Moody po 10.

