T.Pavelka žais gimtinėje

Oficialiai pranešta, kad Bratislavos „Slovan“ sutarė dėl sutarties artėjančiam sezonui su 24-erių vidurio puolėju.
217 cm ūgio centras praėjusiame sezone su Klaipėdos „Neptūno“ marškinėliais LKL per 13 minučių rinko 5,5 taško, 4 atkovotus kamuolius, 0,9 bloko ir 7,7 naudingumo balo.
Sėkmingesnis jam buvo 2023–2024 metų sezonas „Šiauliuose“. Čia slovakas per 21 minutę fiksavo 11,3 taško, 6,7 atkovoto kamuolio, 1,8 bloko ir 16,2 naudingumo balo statistiką.
