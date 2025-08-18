Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

T.Pavelka žais gimtinėje

2025-08-18 23:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 23:38

Pastaruosius du sezonus Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žaidęs Tomašas Pavelka grįžta žaisti į gimtinę.

T.Pavelka atstovaus Bratislavos klubui (BNS nuotr.)

Pastaruosius du sezonus Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žaidęs Tomašas Pavelka grįžta žaisti į gimtinę.

REKLAMA
0

Oficialiai pranešta, kad Bratislavos „Slovan“ sutarė dėl sutarties artėjančiam sezonui su 24-erių vidurio puolėju.

217 cm ūgio centras praėjusiame sezone su Klaipėdos „Neptūno“ marškinėliais LKL per 13 minučių rinko 5,5 taško, 4 atkovotus kamuolius, 0,9 bloko ir 7,7 naudingumo balo.

Sėkmingesnis jam buvo 2023–2024 metų sezonas „Šiauliuose“. Čia slovakas per 21 minutę fiksavo 11,3 taško, 6,7 atkovoto kamuolio, 1,8 bloko ir 16,2 naudingumo balo statistiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų